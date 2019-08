[OSEN=하수정 기자] 바다가 프랑스 파리로 여행을 떠났다.

바다는 11일 오후 자신의 인스타그램에 "I'm leaving. See you in Paris 도착해서 자주 업로드 할게요^^ 일한자여 떠나라 #파리에서한달놀기 #출발 #꿀#휴가#드디어 #내기분 #퐈리피플 #파리여행 #어디까지가봤니 #빠리스윀 #룰루랄라‍ #paris #leaving #즐거운 #주말여행"이라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 바다가 비 행기 안에서 카메라를 향해 손인사를 하고 있는 모습이 담겨 있다. 또한, 바다는 "파리에서 만나요"라는 멘트를 더해 그곳에서 어떤 모습을 보여줄지 궁금증을 높였다.

한편, 바다는 최근 유튜브 공식 채널을 개설해 다양한 영상을 업로드하며 매력을 드러내고 있다.



/ hsjssu@osen.co.kr

[사진] 바다 SNS