[인사] 행정안전부 외

▲행정안전부◇국장급 전보▷정책기획관 오병권▷지방행정정책관 서승우▷자치분권정책관 류임철▷차세대지방세입정보화추진단장 이동혁
▲보건복지부▷기획조정실장 강도태▷보건의료정책실장 노홍인▷보건의료정책관 김헌주▷건강보험정책국장 이기일▷대변인 권준욱
▲국토교통부◇국장급 승진▷부산지방항공청장 장만희◇국장급 개방형 직위 신규 임용▷국토지리정보원장 사공호상◇과장급 전보▷규제개혁법무담당관 윤종수▷건축정책과장 김성호▷토지정책과장 남영우▷해외건설정책과장 박재순▷항공안전정책과장 김상수▷항공운항과장 오성운▷항공기술과장 민풍식▷항행시설과장 유병수▷서울지방항공청 안전운항국장 곽영필▷부산지방항공청 안전운항국장 김봉진▷제주지방항공청장 정의헌▷항공철도사고조사위원회 사무국장 이정복
▲중소벤처기업부◇국장급▷해외시장정책관 노용석▷광주전남지방중소벤처기업청장 김문환
▲인사혁신처◇과장급 전보▷인사관리국 성과급여과장 정지만
▲조달청▷서울지방조달청장 강성민
▲헌법재판소◇이사관 승진▷국제협력관 하정수◇서기관 승진▷심판사무관 임영선
▲한국수력원자력▷기획본부장 오순록▷기술전략본부장 박양기▷그린에너지본부장 이인식▷원전본부 한빛원자력본부장 한상욱
▲아시아문화원◇전보▷교육사업본부장 겸 콘텐츠사업본부장 박남희▷경영혁신본부장 기영준▷혁신평가팀장 김현서▷경영지원팀장 조정호▷ACT기획팀장 양동기▷공연기획팀장 오채환▷전시기획팀장 조정란▷교육콘텐츠개발팀장 이호석▷교육사업팀장 윤지선▷홍보마케팅팀장 손선희▷고객지원팀장 이성재
▲조선대◇보직▷미술대학장 겸 디자인대학원장 류시천▷치과대학장 겸 치의학전문대학원장 황호길▷중앙도서관장 이계만
▲행정안전부◇국장급 전보▷정책기획관 오병권▷지방행정정책관 서승우▷자치분권정책관 류임철▷차세대지방세입정보화추진단장 이동혁