"K-POP 어벤져스" 'SuperM' 공개 직후 해외 언론 집중 조명

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 글로벌 프로젝트 SuperM(슈퍼엠)이 공개와 동시에 미국 포브스, 빌보드, 영국 메트로 등 해외 언론의 주목을 받았다.

지난 8월 7일(현지시간) 세계적인 음악 레이블 캐피톨 뮤직 그룹(Capitol Music Group, 이하 CMG)이 주최한 '캐피톨 콩그레스 2019(Capitol Congress 2019)'에서 첫 공개된 SuperM은 샤이니 태민, 엑소 백현과 카이, NCT 127의 태용과 마크를 비롯해 중국 그룹 WayV 루카스와 텐 등 7명의 멤버로 구성된 연합팀으로, CMG의 요청으로 프로듀싱을 맡은 이수만 프로듀서가 현장에 참석해 SuperM을 직접 소개해 화제를 모으고 있다.

이에 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 7일 홈페이지를 통해 "'K-POP 어벤져스' SuperM이 베일을 벗었다'는 제목으로, "8월 7일, 일명 'K-POP 어벤져스' 슈퍼 보이 그룹 발표 소식이 미국과 한국 음악 업계를 뒤흔들었다", "'We Are The Future'라는 문구와 SuperM 멤버들의 모습을 강렬하고 생동감 있게 담은 비주얼 티저가 공개되었다"며 SuperM 공개 현장을 상세히 소개했다.

더불어 "SM엔터테인먼트는 슈퍼주니어, 소녀시대 등 대형 그룹을 성공적으로 프로듀싱하고, 무한 확장하는 그룹 NCT를 선보이는 등 오랜 기간 해외에서 엄청난 성공을 거두고 있는 K-POP의 선구자 역할을 하고 있다. SuperM을 통해 K-POP 산업 전반에 새로운 변화를 만들어주길 바란다"며 SuperM에 대한 기대감을 드러냈다.

또한 미국 유명 매체 빌보드(Billboard) 역시 홈페이지 기사를 통해 "SM엔터테인먼트와 CMG가 SuperM을 발표했다", "'캐피톨 콩그레스 2019'에서 케이티페리, 할시, 마시멜로우 등 CMG 아티스트들의 새로운 음악이 소개되기도 했지만, 현장에서 가장 큰 환호를 자아낸 소식은 이수만 프로듀서가 발표한 SuperM의 결성이었다"며, "SuperM은 K-POP 그룹 사상 미국에서 가장 주목 받는 데뷔로 기록될 것이다"라는 스티브 바넷 CMG 회장의 말을 전함은 물론, 샤이니, 엑소, NCT 127, WayV 등 SuperM 멤버들이 속한 각 그룹의 활약을 상세히 다루기도 했다.

게다가 영국 유명 매체 메트로(Metro)도 '엑소, 샤이니, NCT 127, WayV 멤버로 구성된 'K-POP 어벤져스' SuperM이 베일을 벗었다'라는 제목의 기사를 게재하고, "K-POP 팬 여러분, 이제 마음 속에 새로운 그룹을 환영할 자리를 만들어야 할 때가 왔다"라며 SuperM 멤버 구성, 팀의 개념 등을 소개해 눈길을 끌었다.

olzllovely@sportschosun.com