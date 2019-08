"흑백의 윙크"..강다니엘, '♥지효'도 반한 대체불가 매력 [화보]

[OSEN=이소담 기자] 강다니엘의 인기가 거세다.

강다니엘의 솔로 데뷔 앨범인 'Color On Me'은 초동 46만 장이 넘는 놀라운 판매고를 기록하며 역대 솔로 가수 최고 성적을 냈다. 타이틀곡 '뭐해'는 음원 차트에 성공적으로 안착했다.



긴 공백에도 불구하고 강다니엘 파워는 여전히 가요계를 뜨겁게 달구고 있다. 인기를 바탕으로 강다니엘의 일거수일투족은 팬들의 관심을 불러일으키고 있다.



최근에는 컴백 직전 촬영한 매거진 커버가 화제를 모았다. 강다니엘은 'Color On Me' 앨범 공식 발표 며칠 전, 아레나 옴므 플러스 9월호 커버 촬영을 마쳤다 .



이번 커버는 두 가지 다른 버전으로 공개될 예정으로, 그중 첫 번째 커버를 선공개했다. 특히, 강다니엘은 이번 화보를 인연으로 '까르띠에 프렌즈'로 선정되어 메종의 다양한 활동에 참여할 계획을 밝혀 향후 행보가 주목된다.



강다니엘의 화보는 '아레나 옴므 플러스' 9월호를 통해 만날 수 있다. / besodam@osen.co.kr