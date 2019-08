'비긴어게인3', 숀 멘데스 커버 무대...레전드 단체곡 탄생 예고

[스포츠조선닷컴 이우주 기자]지난 시즌 'Shape of You'를 잇는 '비긴어게인'의 새로운 레전드급 무대가 공개된다.

9일(금) 밤 9시에 방송되는 JTBC '비긴어게인3'에서 패밀리밴드 멤버들이 이탈리아 남부에 위치한 도시라벨로로 떠난다. 라벨로는 이탈리아에서 가장 오래되고 유명한 음악회인 '라벨로 페스티벌'이 펼쳐지는 음악의 도시.

이탈리아에서 진행된 '비긴어게인3' 녹화에서 멤버들은 라벨로에서 펼쳐질 새로운 버스킹을 앞두고 들뜬 마음을 감추지 못했다. 막내 수현은 멤버들에게 "우리가 관객들의 BGM이 되어주자"라고 말하며 의미를 더했다.

이날 버스킹에서 패밀리밴드가 첫 번째 곡으로 선택한 노래는 'Uptown Funk'. 멤버들의 공연이 시작되자, 열정적인 이탈리아 관객들의 흥을 분출하며 음악을 즐기기 시작했다. 광장에서 뛰놀던 어린 아이들부터 카페에 앉아 여유를 즐기던 어른들까지 음악에 맞춰 춤을 추며 다 함께 버스킹을 만끽했다.

또한 이날 패밀리밴드의 새로운 레전드 단체곡이 탄생했다. 지난 시즌 큰 사랑을 받았던 'Shape of You'를 이을 역대급 단체곡은 바로 숀 멘데스의 'There's Nothing Holdin' Me Back'. 패밀리밴드의 색깔로 재탄생된 'There's Nothing Holdin' Me Back' 무대는 본 방송에서 공개된다.

음악의 도시 '라벨로'에서 관객들과 함께 만들어가는 패밀리밴드의 흥 넘치는 버스킹은 8월 9일(금) 밤 9시에 방송되는 '비긴어게인3'에서 확인할 수 있다.

