'아이돌라디오' 베리베리, 첫 라디오 신고식..."부족하지만 열심히"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 그룹 베리베리가 7일 비투비 정일훈이 진행하는 MBC 표준FM '아이돌 라디오'에서 첫 라디오 신고식을 치렀다.

계헌은 "기대를 정말 많이 하고 왔는데 그 이상인 것 같다"고 처음으로 라디오에 출연한 소감을 밝혔다. 민찬은 "긴장을 많이 했다. 평소에 비투비를 너무 좋아하는데 같이 라디오를 할 수 있게 됐다는 소식을 전해 들으니까 너무 떨렸다"라고 설레는 마음을 드러냈고, 이에 동헌은 "민찬이 몇 날 며칠을 긴장해서 잠을 못 잤다"고 거들었다.

베리베리는 첫 싱글 앨범 'VERI-CHILL'을 자세하게 소개하는 시간도 가졌다. 민찬은 새 앨범을 "여러분과 함께 이 무더운 여름을 'Chill'하고 유쾌하게 보내보자는 포부를 담은 앨범"이라고 소개했다.

동헌은 빅스 라비가 안무에 참여한 것으로 알려진 타이틀곡 'Tag Tag Tag'의 포인트 안무를 즉석으로 선보여 박수를 받았다. 이어 동헌은 "스케줄 때문에 해외에 나가 있었는데 호텔에 있을 때 라비 선배님이 직접 춤을 춘 영상을 보내주셨다"는 비하인드도 전했다. 또 강민은 라비에 관해 "우리가 긴장을 많이 하는데 긴장을 풀어주시려고 웃긴 말도 많이 해주신다"고 덧붙였다.

수록곡 '반할 수밖에'의 작사에 참여한 동헌은 "2절부터 거의 끝까지 참여를 많이 했다"면서 곡에 대한 애정을 과시했다. 호영은 '반할 수밖에 없는 베리베리의 매력'으로 "베리베리는 그 누구보다 청량하고 섹시한 면도 많고 변화무쌍한 모습을 많이 가지고 있기 때문에 귀여움, 섹시함, 멋짐 모두 다 소화할 수 있다"고 깜찍한 포부를 밝혔다.

'아이돌 라디오'의 전매특허 코너 메들리댄스에 나선 베리베리는 다양한 장르의 히트곡을 커버했다. 베리베리는 엑소의 'Tempo', 'Monster', 태민의 'WANT', 방탄소년단의 'DNA', 트와이스의 'YES or YES'를 완벽하게 선보인 뒤 베리베리의 '불러줘 (Ring Ring Ring)'로 패기 넘치는 무대를 마무리했다.

'미스터 베리베리 선발대회' 콘셉트로 진행된 이날 방송에서 베리베리 멤버들은 댄스·애교·음색 등 다양한 부문으로 맞붙어 각자 갈고닦은 '아이돌력'을 뽐냈다. 계현·연호는 폴킴의 '모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment)'을 열창하며 감미로운 음색을 자랑했다.

강민은 "저희가 팬 여러분들 덕분에 이렇게 활동 열심히 하고 있는 것 같아서 너무 기쁘고 너무 감사하다. 아직 많이 부족하지만 항상 더 열심히 해서 더 좋은 무대 많이 보여드리겠다"고 감사 인사를 했다.

MBC 라디오의 아이돌 전문 프로그램 '아이돌 라디오'는 매일 새벽 1~2시 MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz), MBC 라디오 애플리케이션 mini에서 방송된다. 매일 밤 9~10시엔 네이버 브이라이브 애플리케이션(V앱)에서 방송 전 보이는 라디오(주말 제외)로 만나볼 수 있다.

wjlee@sportschosun.com