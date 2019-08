[비주얼 뉴스] 빅 히트친 방탄소년단, 성공 요인 분석

지난 7일 방탄소년단의 2018년 월드투어 모습을 담은 영화 ‘브링 더 소울: 더 무비’가 110개 국가 및 지역에서 동시 개봉했습니다. 개봉 당일 오후 3시 영화진흥위원회 통합전산망 예매율 1위를 차지하며 화제를 모았습니다. 美 빌보드 차트에 자주 이름을 올리고 뉴욕의 엠파이어 스테이트 빌딩을 보라색 조명으로 물들이는 BTS. 매일 새로운 역사를 쓰고 있는 그들이 어떻게 세계 팬들의 마음을 사로잡았는지 분석해 보았습니다.

프로필

멤버: RM(리더)·슈가·진·제이홉·지민·뷔·정국

소속사: 빅히트 엔터테인먼트

데뷔 날짜: 2013년 6월 13일

데뷔 음반: 2 COOL 4 SKOOL

장르: 랩·댄스·발라드·일렉트로닉·R&B



이런 기록은 처음이다

-데뷔 이래 수상 개수

국내: 한국 대중음악상 올해의 음악인 상(2019년) 외 총 102개

해외: 빌보드 뮤직 어워즈 Top Duo/Group(2019년) 외 총 74개



-영국 기네스 세계 기록 경신

한국 앨범 최대 판매량: ‘맵 오브 더 소울: 페르소나’- 339만 9302장(이전 기록: ‘잘못된 만남’ 수록 김건모 3집- 330만 장)

24시간 최대 MV 조회 수: 타이틀 곡 ‘IDOL’ MV- 5600만뷰 (이전 기록: 테일러 스위프트 ‘Look what you made me do’- 4300만 뷰



-‘Love Yourself’ 월드 투어 (2018년 8월 25일-2019년 4월 7일)

공연 국가 및 횟수: 12개국 58회, 총 누적 관객 수: 109만명, 총 수익: 1170억원



-영미권 메이저 TV쇼 출연: 총 10회 (美 NBC 엘렌 디제너러스 쇼, 英 BBC 더 그레이엄 노턴쇼 등)



분석1. 꾸준히 소통하다

-공식 소셜미디어(팔로워 수)

트위터(2080만), 유튜브(2100만), V라이브(1510만), 인스타그램(1990만), 페이스북(927만)



분석2. 스토리를 담다

-내 이야기처럼, 공감 가는 가사

멤버들이 작사한 사회 비판 가사가 주 팬층인 10·20대를 대변



-마블 유니버스 같은 BTS만의 세계관이 있다?

다양한 스토리 콘텐츠를 팬들이 해석·공유하며 놀이 문화 확장



분석3. 팬덤과 함께 성장하다

-BTS 홍보대사 아미의 활동

@BTSx50states: 미국의 라디오·캠페인을 통해 방탄소년단을 홍보하는 트위터 계정

@BTS_Trans: 방탄소년단 관련 트윗·영상 등을 다국어로 번역 후 공유하는 트위터 계정

퍼플 캠페인: 자발적으로 보라색 리본을 묶어 공공장소에서의 동선 및 질서 유지



분석4. 선한 영향력을 퍼뜨리다

-유니세프와 함께하는 LOV E MYSELF 캠페인

3년째 아동 폭력 근절 캠페인 진행. 2018년 유엔총회에 초청받아 연설, ‘차세대 리더’라는 제목으로 타임지 표지 장식



-BTS와 함께 공부하는 아미

5·18 민주화운동: 해외 팬들이 가사에 등장하는 ‘518’의 의미 공부

칼 융의 심리학 개론서: 앨범의 모티브가 된 책 ‘융의 영혼의 지도’가 판매량 5배 급증하며 인문학 부문 베스트셀러로