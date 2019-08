에스퍼 美 국방 “美 미사일 배치, 누구에게도 요청한적 없어”

마크 에스퍼 미국 국방부 장관이 "아시아 어느 국가에도 미사일 배치를 요청한 적이 없다"고 말했다고 블룸버그통신이 7일(현지 시각) 보도했다.



아시아·태평양 순방 일정을 소화 중인 에스퍼 장관은 이날 호주를 떠나 일본 방문길에 오르는 자리에서 "그것은 좀 먼 시점의 이야기(We are quite some ways away from that)"라며 이렇게 말했다. 그는 "지상 발사형 탄도, 혹은 순항 미사일이든 어떠한 종류의 미사일이라도 초기 운용 능력을 갖추는 데까지는 수년이 걸릴 것"이라고 했다.



블룸버그는 이런 에스퍼 장관의 발언에 대해 "미국이 중국으로부터 반발이 컸던 아시아 지역 미사일 배치에 관해 부인했다"고 전했다.





도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 지난 6월 29일 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 양자회담을 했다. /로이터

뉴욕타임스는 지난 3일 미국과 러시아 간 ‘중거리핵전력(INF)조약’ 탈퇴 선언 이후 에스퍼 장관이 "아시아 지역에 지상 발사형 중거리 미사일 배치를 원한다"고 밝혔다고 보도했다. 이후 한국과 일본 등이 배치 후보지역으로 거론됐고, 우리 청와대는 미 정부가 거론하고 있는 미 중거리 미사일의 한국 내 배치 가능성을 전면 부인했다.



중국 역시 반발했다. 푸충 중국 외교부 군축사 사장(국장급)은 전날 미국의 미사일 배치 가능성이 있는 나라로 한국·일본·호주를 구체적으로 언급하며 "신중하게 고려해 영토에 미국의 미사일 배치를 허용하지 말 것을 촉구한다. 국익에 도움이 되지 않을 것"이라고 했다. 그는 "미국의 우방(友邦)이 (미국의 아태지역에) 미사일 배치를 용인한다면, 가능한 모든 대응 방안을 검토할 것"이라고 했다.