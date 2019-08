‘데뷔 D-1’ 로켓펀치, 앨범 프리뷰 영상 공개..타이틀 곡은 ‘빔밤붐’

[OSEN=지민경 기자] 걸그룹 로켓펀치(Rocket Punch)가 데뷔를 하루 앞두고 새 앨범 미리듣기 영상을 공개했다.

로켓펀치(연희, 쥬리, 수윤, 윤경, 소희, 다현)는 6일 0시 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 '핑크펀치(PINK PUNCH)' 전곡 앨범 프리뷰 영상을 업로드했다.

약 1분 30초로 구성된 이번 영상에는 '핑크펀치'에 수록된 총 6개의 트랙 하이라이트 파트가 담겨 있어 이목을 집중시킨다.

앨범 타이틀과 동명의 인트로 곡 '핑크펀치'를 시작으로 타이틀곡 '빔밤붐 (BIM BAM BUM)', 뭄바톤 장르의 '러브 이즈 오버(LOVE IS OVER)', 몽환적인 분위기가 돋보이는 '루시드 드림(LUCID DREAM)', R&B 업 템포 곡 'Favorite (특이점)', 발랄한 리듬과 밝고 경쾌한 반주의 '선을 넘어 (Do something)'까지 총 6트랙이 수록되어 있다.

특히 타이틀 곡 '빔밤붐 (BIM BAM BUM)'은 독일어로 ‘땡땡땡’이란 의미가 있는 단어로 로켓펀치가 세상을 향해 자신들의 노래를 울리게 하겠다는 포부를 담은 곡이다. 1절과 2절의 화려한 리듬 변주와 극적으로 변하는 분위기가 다채로운 재미를 느끼게 하며 신인만의 당찬 패기를 느낄 수 있을 것이다.

지난달 22일부터 로고 모션 영상을 시작으로 콘셉트 필름, 프롤로그 영상, 뮤비 티저 등 연일 다채로운 콘텐츠를 공개하며 열렬한 화제를 모으고 있는 로켓펀치는 앨범 프리뷰 영상을 마지막으 로 공개하며 하루 앞으로 다가온 데뷔에 대한 기대감을 더욱 증폭시키고 있다.

한편 로켓펀치는 오는 7일 오후 6시 각종 온라인 음악 사이트를 통해 미니 1집 ‘핑크펀치’를 발매하고, 같은 날 서울 광진구 예스24 라이브 홀에서 미디어 및 팬 쇼케이스를 개최한다. /mk3244@osen.co.kr

