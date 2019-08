IT 서비스로 IT 실직 해결한 '동료애'

차량공유 업체 우버 출신, '구글시트' 만들어 구직 주선





미국의 차량 공유 업체 우버에서 정리 해고된 직원 400명에 대해 전(前) 직장 동료가 구직을 주선하겠다며 만든 '구글 스프레드시트'가 미국에서 화제다. 스프레드시트는 많은 사용자가 인터넷에 접속해 내용을 입력할 수 있는 표를 제공하는 서비스다.



미 경제 전문지 비즈니스인사이더에 따르면, 우버는 지난달 29일(현지 시각) 마케팅 담당자 400명을 해고했다. 본사와 전 세계 지사에 있는 마케팅 인력 1200명의 3분의 1에 이르는 인원이다. 마케터 400명은 실리콘밸리의 잘나가는 기업 직원에서 하루아침에 실업자 신세가 됐다. 하지만 뜻밖의 인물이 구원의 손길을 보냈다. 역시 우버 출신으로 지금은 공유 숙박 서비스 에어비앤비에서 상품 분석 매니저로 일하는 마이클 후크였다.



후크는 지난달 31일 트위터에 "월드클래스 마케터 400명 이상이 우버의 정리 해고로 새로운 일자리를 찾고 있다"면서 "이 중 상당수는 내가 아는 사람이고, 나는 그들의 정보를 정리해놨다"면서 구글 스프레드시트 링크(인터넷 주소)를 올렸다. 구직을 원하는 우버 직원들과 구인을 원하는 기업들이 서로 연락해 취업과 채용을 타진하라는 취지다. 이 인터넷 게시물은 삽시간에 IT 업계에 퍼졌다. 후크의 직속 상사인 무사 타리크 에어비앤비 글로벌마케팅 총괄 등 유명 트위터 이용자들이 힘을 보탠 데다, 메신저 등을 통해 IT 업계 종사자들 사이에 퍼진 덕분이다.



우버 해직자들이 올린 프로필은 2일까지 294건으로, 이름과 이메일 주소, 링크트인(구인 구직 사이트) 주소, 직무, 연차 등이 적혀 있다. 그러나 구인 공고는 이보다 2배가 훨씬 넘는 780여 건이 올라왔다. 구글·아마존·어도비·와츠앱 등 이름만 대면 알만한 IT 기업도 많았다. 한 우버 직원은 "인터넷에 올린 글 한 줄로 이틀 사이에 취업 제안 전화만 20통을 받았다"고 했다.



이는 미 국 IT 업계 종사자들이 IT 서비스를 활용해 동료애를 발휘한 보기 드문 사례로 평가된다. 한 미국계 회사 한국 법인 임원은 "미국에선 친한 선후배 몇 명 사이에서 추천이나 평판 조회를 해주는 정도지 이처럼 대대적 구인·구직을 연결해주는 동료는 별로 없다"면서 "해고하기도 쉽고 채용하기도 쉬운, 고용 유연성이 강한 노동시장이어서 가능한 이야기"라고 말했다.