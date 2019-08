롯데면세점 스타들의 초능력…지창욱 '순간이동', 엑소는?

롯데면세점 'Let's Do something Fun' 캠페인 영상 '지창욱 편'

"좋아하는 스타에게 초능력이 있다면?"



롯데면세점(대표이사 이갑)은 '렛츠 두 썸싱 펀'(Let's Do something Fun) 캠페인 영상 '지창욱 편'을 지난 1일 오후 5시 온라인에 공개했다고 2일 밝혔다.



캠페인 영상 본편 첫 타자인 배우 지창욱은 이 영상에서 바쁜 일상 가운데 순간이동을 통해 롯데면세점 본점을 누비며 완벽히 쇼핑하는 모습을 선보인다.



렛츠 두 썸싱 펀 캠페인 영상은 티저, 본편, 메이킹 영상 등 총 17편으로 구성한다. 지난 7월2일 가장 먼저 공개된 티저 영상은 큰 관심 속에 4000만 뷰(8월1일 기준)를 기록했다.



'펀'(Fun)을 주제로 제작된 이번 영상에는 지창욱을 비롯해 그룹 '슈퍼주니어' '엑소' '트와이스' '스트레이 키즈' 'ITZY'(있지), 가수 황치열 등 롯데면세점 모델이 총출동한다. 이들은 각자 가진 '초능력'을 발휘해 롯데면세점에서 쇼핑하는 모습을 흥미진진하게 펼쳐보인다.



영상은 매주 릴레이 형식으로 공개된다. 지창욱에 이어 다음 주에는 올해 새롭게 모델군단에 합류한 ITZY가 등장한다, 이들은 '시간 조절' 초능력을 발휘해 유쾌하게 인터넷면세점 쇼핑을 하는 모습을 보여줄 예정이다.



이후 황치열은 '분신술', 스트레이 키즈는 '염력', 슈퍼주니어는 '둔갑술', 트와이스는 '예지력'을 각각 뽐낸다. 엑소의 초능력이 무엇인지는 아직 '비밀'이다. 공개 순서는 미정이다.



본편 공개 다음 주에는 해당 영상의 메이킹 필름이 공개된다.



영상은 롯데면세점 유튜브 ‘냠다른TV’와 페이스북, 서울 시내 주요 극장 등 다양한 온·오프라인 채널에서 서비스된다.



롯데면세점은 영상 론칭을 기념해 영상 관련 댓글 이벤트, 인증 샷 게시 이벤트 등 고객이 참여할 수 있는 다양한 SNS 이벤트를 마련한다.



캠페인 영상에서 재미있는 장면을 캡처해 댓글을 남긴 고객 중 추첨해 '펀(Fun) 키트'를 증정한다. 토이 카메라, 다양한 코스메틱 제품, 황금 티켓 등 재미있는 상품으로 가득 채워진다. 펀 키트는 각 영상 론칭 때마다 증정된다. 영상 론칭이 종료한 다음 황금 티켓을 추첨해 샤오미 전동킥보드를 추가로 준다.



롯데면세점 '냠' 광고 캠페인은 'Lotte Duty Free'(롯데 듀티 프리)의 영문 이니셜인 'LDF'를 한글로 형상화해 지난해부터 전개 중이다. 내국인에게 좀 더 쉽고 친근하게 다가가기 위해서다.



올해부터는 '냠' 캠페인의 글로벌 확장과 차별화한 펀 마케팅 일환으로 LDF를 연상시킬 수 있는 영어 'Let's Do something Fun', 중국어 '?多福,Le Duo Fu' 슬로건을 추가 제작했다. 롯데면세점은 냠 캠페인을 활용해 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 선보이며, 롯데면세점과 한국 관광을 알리고 있다.



김정현 롯데면세점 마케팅부문장은 "앞으로도 롯데면세점만의 펀(FUN)을 고객에게 잘 전달할 수 있도록 다양한 온·오프라인 통합 마케팅을 전개하겠다"고 전했다.