별들의 축제 '2019 MGMA' 방탄소년단·폴킴·트와이스 대상 영예

[스포츠조선 조윤선 기자] 화려한 라인업과 다채로운 무대를 펼쳐낸 '2019 MGMA'가 전 세계를 집중시켰다.

No.1 디지털 뮤직 플랫폼 '지니뮤직'과 No.1 K-POP 디지털 채널 'M2'가 함께하는 '2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS(이하 2019 MGMA)'가 지난 1일 오후 7시 서울 KSPO DOME(올림픽 공원 체조경기장)에서 개최됐다.

청하와 M2 히트 콘텐츠 '스튜디오 춤'의 댄서 100인이 함께 한 특별 무대로 시상식의 막이 올랐다.

가장 먼저 수상의 영광을 안은 아티스트는 마마무였다. The Volcal Artist 상을 받은 이들은 "제1회 'MGMA'에 초대된 것만으로도 영광"이라며 뜻깊은 소감을 전했다. 이어 ITZY가 The Female New Artist 부문을, 투모로우바이투게더가 The Male New Artist 부문을 수상했다. 데뷔 첫 신인상에 두 팀은 눈물과 함께 모두에게 감사 인사를 전했다. The Male Group 상은 방탄소년단이, The Female Group은 TWICE가, The Male Solo Artist에는 폴킴이, The Female Solo Artist는 청하가 이름을 올렸다. The Band 부문은 DAY6가 차지했다. 김재환과 AB6IX는 지니뮤직 Next Generation Star에 올랐고, The performing Artist Male에는 방탄소년단이, The Performing Artist Female은 IZ*ONE이 각각 수상했고, Performance Creator 상은 리아킴이 수상해 축하를 받았다.

온라인에서 큰 성과를 거둔 음악 관련 콘텐츠에 대한 특별 시상도 눈길을 끌었다. 지니뮤직 회원 투표 100%로 선정되는 지니뮤직 인기상과 글로벌 홈페이지 투표를 통해 해외 팬들에게 가장 사랑받은 아티스트인 글로벌 인기상에는 방탄소년단이 선정됐다. M2 HOT STAR 상은 펜타곤과 우주소녀가 차지했다.

이어 '2019 MGMA'의 하이라이트인 네 개의 대상 부문 시상이 시작됐다. The Top Artist와 M2 The Top Video 부문은 방탄소년단이, The Top Music은 폴킴의 '너를 만나'가, The Best Selling Artist에는 TWICE가 선정돼 수상의 기쁨을 안았다.

특히 방탄소년단은 이날 대상 부문의 The Top Artist, M2 The Top Video를 포함해 총 6개 부문을 휩쓸어 화제를 모았다.

음악을 보고, 듣고, 공유하는 지금 시대에 가장 걸맞은 2019년형 음악 시상식 '2019 MGMA'의 단독 호스트를 맡은 한혜진은 안정적인 진행 실력과 화려한 입담으로 시상식을 이끌어 호평을 받았다. 구혜선, 남보라, 김동완, 김동희, 김민정, 김혜윤, 송지효, 송해나, 엄정화, 유인영, 윤박, 윤종신, 윤진이, 이다희, 이재욱, 정영주, 조병규, 한현민까지 가수와 배우, 모델, 방송인 등 다양한 영역의 셀러브리티들도 시상자로 함께해 자리를 빛냈다.

앞서 예고했던 다채로운 컬래버레이션 스테이지, 특별 무대들 역시 '2019 MGMA'의 관전 포인트였다. 수많은 아티스트들이 '2019 MGMA'를 위해 준비한 공연을 선보이며 축제를 즐기고, 관객들과 호흡하며 특별한 시간을 함께 만들었다.

더운 여름을 더욱 뜨겁게 만들었던 '2019 MGMA'는 새로운 시대에 맞는 새로운 시상식으로 전 세계 K-POP 팬들을 열광시키며 높은 화제성과 관심을 기록한 가운데 성황리에 마무리됐다.

▲'2019 MGMA' 수상 명단

<4개 대상 부문>

The Top Artist=방탄소년단

M2 The Top Video=방탄소년단

The Top Music=폴킴 '너를 만나'

The Best Selling Artist=TWICE

<음악 부문>

The Male Group=방탄소년단

The Female Group=TWICE

The Male Solo Artist=폴킴

The Female Solo Artist=청하

The Female New Artist=ITZY

The Male New Artist=투모로우바이투게더

The Performing Artist Male=방탄소년단

The Performing Artist Female=IZ*ONE

Performance Creator=리아킴

The Vocal Artist=마마무

The Band=DAY6

<특별 부문>

M2 HOT STAR=펜타곤, 우주소녀

M2 The Most Popular Artist=IZ*ONE

The Innovator=윤종신

글로벌 인기상=방탄소년단

지니뮤직 인기상=방탄소년단

지니뮤직 Next Generation Star=AB6IX, 김재환

