'컴백 D-3' 세븐틴, 'HIT' 프로모션 페이지 오픈…실루엣 군무 깜짝 공개

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 세븐틴이 오는 5일 디지털 싱글 'HIT' 발매에 앞서 프로모션 페이지를 오픈했다.

소속사 플레디스 엔터테인먼트는 오늘(2일) 0시 세븐틴의 공식 SNS를 통해 단 3일 앞으로 다가온 이들의 컴백을 더욱 'HIT'하게 만들 의문의 프로모션 페이지를 깜짝 오픈하며 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

"HIT! HIT! HIT!"이라는 제목으로 공개된 페이지에는 'HIT AS MUCH AS YOU CAN UNTIL IT BREAKS!', 'READY?' 등 팬들의 참여를 유도하는 문구가 적혀 있어 궁금증을 더했으며 이를 클릭하면 디지털 싱글 명인 'HIT'이 다시 한 번 등장해 시선을 사로 잡았다.

이에 'HIT'를 빠르게 누르면 글자가 서서히 커지는 등 균열이 일어나는 소리와 함께 화면이 깨지며 검붉은 조명 속 세븐틴이 깜짝 등장, 13개의 실루엣만으로도 압도적인 카리스마를 나타내고 있을 뿐만 아니라 군무의 일부가 공개되며 오는 5일 발매되는 신곡에 대한 기대가 고조된 상황.

특히 이번 프로모션 페이지는 마치 하나의 미니 게임을 연상케 하는 재미를 유발해 팬들의 눈길을 끌었을 뿐만 아니라 'NEXT LEVEL'을 통해 오는 4일 또 한 번 새로운 콘텐츠가 공개될 것을 암시하며 발매를 기다리는 팬들에게 흥미로움까지 선사하는 독특한 프로모션으로 화제를 모으고 있다.

앞서 프롤로그 영상부터 팬들이 함께 참여해 만들어 가는 프로모션 페이지까지 기대감을 한껏 높이고 있는 세븐틴의 디지털 싱글 'HIT'은 임팩트 있는 강렬한 EDM 장르의 댄스곡으로 이들의 폭발적인 에너지를 담아낸 역대급 퍼포먼스와 함께 여름 무더위를 시원하게 날릴 세븐틴만의 파워풀한 무대를 선사한다.

이처럼 약 7개월 만의 컴백을 확정 지으며 국내외로 높은 관심을 모으고 있는 세븐틴은 디지털 싱글 'HIT'을 시작으로 올 하반기 한층 더 다채로운 콘텐츠를 선사, 두 번째 월드 투어 'ODE TO YOU' 개최 등 다양한 행보를 이어나갈 예정이다.

한편, 세븐틴은 오는 8월 5일 오후 6시 디지털 싱글 'HIT'을 발매하며 8월 30일부터 9월 1일까지 총 3일간 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL을 개최할 예정이다.

