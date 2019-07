몬스타엑스, V 라이브와 글로벌 소통 "콜라보 성사, 팬덤 확대 이룩"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 그룹 몬스타엑스(셔누.원호.민혁.기현.형원.주헌.아이엠)가 활발한 소통으로 글로벌 성장을 이루고 있다.

몬스타엑스가 활동기와 공백기를 모두 아우르며 네이버 V 라이브로 활발히 활동하고 있어 이목을 끈다. 특히 단독 예능부터 실시간 라이브까지 V 라이브를 적극적으로 활용하며 팬들과 소통, 점차적으로 팬덤을 확대시키고 있다.

먼저 몬스타엑스는 큰 화제를 모으며 시즌 3까지 선보였던 단독 예능 'JTBC2 몬스타엑스레이'를 V 라이브와 접목, 팬덤 글로벌화에 불을 지폈다.

망가짐을 불사하는 예능감과 재치 넘치는 매력을 담아내며 많은 시청자들의 사랑을 받았던 해당 프로그램은 V 라이브에 동시 방영됐고, 다양한 나라의 자막이 추가된 다시 보기까지 제공되며 보다 폭넓은 시청 층을 확보하게 됐다. 이를 바탕으로 '몬스타엑스레이'는 전 세계 언론에 소개되는 등 글로벌 팬심 잡기에 성공했다.

이어 멤버 아이엠은 V 라이브에서 엘헤이(ELHAE)의 음악적 팬임을 밝히며 콜라보를 함께 하고 싶다는 마음을 드러낸 바 있다. 팬들은 SNS를 통해 해당 소식을 엘헤이에게 직접 전했고 이를 시작으로 팬클럽 '몬베베'와 V 라이브 소통이 만들어낸 결과물이 최근 마성의 매력이 가득 담긴 믹스 테이프 'HORIZON'(호라이즌)으로 발표하게 됐다.

뿐만 아니라 활동기와 공백기를 넘나드는 V 라이브는 끊임없는 소통으로 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

몬스타엑스는 본격적인 앨범 활동기에는 앨범 프리뷰 라이브를 비롯해 컴백쇼와 1위 공약 콘텐츠 등 신선하고 다채로운 프로그램을 선보이며 팬들에게 즐거움을 안겼으며, 지난 'WE ARE HERE' 컴백 쇼는 자체 채널 실시간 최고치 80만명 시청자와 함께 하트수 8억 개를 기록하는 기염을 토했다.

이는 월드투어로 인한 공백기에도 이어졌다. 몬스타엑스 멤버들은 공백기라는 단어가 무색할 만큼 월드투어가 개최되는 각 도시마다 라이브에 접속, 팬들과 지속적인 소통에 나서며 훈훈한 팬사랑을 전했다. 특히 공연 후기부터 일상 이야기까지 하루를 마무리하는 일기처럼 자연스럽게 이뤄지는 V 라이브는 팬들의 아쉬움을 달래고 서로 더욱 가까워지는 계기가 됐다.

그 결과 몬스타엑스는 '네이버 V 라이브'에서 한 해 동안 큰 사랑을 받은 가수 TOP 10을 선정하는 'V LIVE GLOBAL TOP 10'(브이 라이브 글로벌 톱 10)에 2017년과 2018년 2년 연속 수상하며 글로벌 인기를 증명했다.

이처럼 몬스타엑스는 다채로운 콘텐츠와 팬들에 대한 애정을 기반으로 V 라이브를 통해 전 세계 팬들과 소통하며 글로벌 아티스트로서 거듭된 성장을 이룩하고 있다. 여기에 오는 8월 10일(미국 LA 현지시각) 미국 LA 스테이플스 센터에서 진행되는 월드투어 (위 아 히어) LA 공연을 네이버 V 라이브 플러스로 전 세계 생중계한다는 소식을 전하며 글로벌 팬들의 기대감을 극대화 시키고 있다. 앞으로 몬스타엑스가 V 라이브와 함께 어떤 글로벌 행보를 보여줄지 더욱 관심이 쏠린다.

한편, 몬스타엑스는 최근 월드투어 (위 아 히어)를 개최, 전 세계 20개 도시 23회 공연을 펼치며 활발히 활동하고 있다.

