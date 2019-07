equal, got… 문서에 쓰지말라고?

보리스 존슨 총리가 이끄는 영국 정부에 하원 장관으로 처음 입각한 제이컵 리스모그(50·사진) 의원이 직원들에게 문서 작성 시 'unacceptable(수용할 수 없는)' 'equal(동등한)' 등 18개 단어·숙어를 쓰지 말라고 지시해 그 배경을 놓고 영국 언론과 소셜미디어에서 갑론을박이 한창이다.



그는 '마침표 다음엔 빈칸 두 개를 띄우라' 등 시시콜콜하게 구두법까지 규정했지만 이유를 밝히지 않았다.



하원 장관은 하원에서 정부 업무를 관장하는 각료다. 이튼스쿨을 거쳐 옥스퍼드대에서 역사학을 전공한 리스모그는 줄곧 복고풍의 더블브레스트 정장과 상류층의 괴팍한 격식을 고집해 동료 의원들로부터 '18세기의 명예로운 의원'이라고 불린다. 보수당에서도 가장 강경한 EU(유럽연합) 탈퇴주의자다.



리스모그는 일부 단어에 대해선 금지 이유를 밝혔다. 그는 "inappropriate(부적절한), unacceptable, disappointing(실망스러운) 같은 단어는 노동당 단어가 일상 대화에 스며든 것인데, 'wrong(잘못됐다)'이라고 말할 용기가 없어 회피적으로 쓴다"고 비판했다. 또 'very(매우)'는 "매우 중요하다고 하지만, 읽어보면 그냥 중요한 경우가 많아서" 금지했다.



하지만 'got' 'equal'은 왜 금지됐을까. 가디언은 "equal은 '정치적 올바름(PC)'주의자들이 기회와 남녀 권리의 '동등'이나 '동성 간 결혼(equal marriage)'을 의미할 때 쓰는 것을 그가 혐오하기 때문"이라고 추측했다. 리스모그 같은 전통주의자들은 또 'I have a cat(나는 고양이를 갖고 있다)'이라고 말할 것을 편하게 'I've got a cat'이라고 말하는 것을 참지 못한다.



하지만 서섹스대 언어학과의 린 머피 교수는 BBC 방송에 "가장 많이 쓰는 동사인 got을 금지시키는 것은 재채기를 막으려는 것과 마찬가지"라고 말했다. 리스모그는 '(학교에) 투자한다(invest)' '더 이상 목적에 부합되지 않는다(no longer fit for purpose)' '당신의 우려를 이해한다(I understand your concerns)'등의 표현도 금했고, 'meet with(~와 만나다)'는 with가 불필요해 금지어에 추가했다.



리스모그는 또 작위가 없는 모든 남성 의원들도 이름 뒤에 '상류층 평민'을 뜻하는 Esq.(에스콰이어) 경칭을 쓰고 그 뒤에 M.P.(의원)를 붙이라고 지시했다. 에스콰이어(esquire)는 '방패를 든 자'라는 라틴어에서 유래한 것이라, 여성에 상응하는 단어는 없다. 그 는 여성을 뜻하는 Miss와 Ms 다음에는 마침표를 찍지 말라고 했다. 미국에선 종종 'Ms.'라고 쓴다.



그는 영국에서도 1995년부터 '미터(metric)법' 표기를 의무화한 도량형을 다시 19세기 대영제국 시절의 '제국(imperial) 도량형'으로 바꿔 쓰라고 지시했다. 인치·야드(길이), 파인트·갤런(부피), 온스·파운드(무게) 등이 이에 해당한다.