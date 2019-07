김사무엘, 父 묘지 찾아 추모 "나의 전설, 많이 보고싶어요"

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 김사무엘이 세상을 떠난 아버지를 추모했다.

김사무엘은 30일 자신의 인스타그램에 "생일 축하해요 아빠. 아빠는 항상 내 마음 속에 있어요. 아빠는 내게 전설이예요. 앞으로 나도 아빠처럼 될 거예요. 많이 보고 싶어요. 사랑해요 아빠(Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I'll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad.)"라는 글과 함께 부친의 묘지를 찾은 사진과 어린 시절 부친과 함께 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 김사무엘은 다소 슬픈 표정으로 아버지 호세 아레덴도의 묘지를 찾아 추모하고 있다. 또 다른 사진에는 어린시절 아버지의 품에 안겨 있는 김사무엘의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

한편 김사무엘 아버지인 호세 아레덴도는 지난 17일(현지시간) 멕시코에서 숨진 채 발견됐다. 타살 가능성이 제기된 가운데 수사당국은 호세 아레덴도 사망 원인에 대해 조사 중이다.

jyn2011@sportschosun.com