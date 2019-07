세븐틴, 美 MTV 인터뷰 "팬들과 음악으로 추억을 만들고 싶어"[공식]

[OSEN=김은애 기자] 글로벌 K-POP 스타 세븐틴이 미국 MTV와 독점 인터뷰를 진행해 화제다.

미국 음악 전문 채널 MTV는 30일(현지 시간) ‘K-POP GROUP SEVENTEEN ARE GROWING UP WITH THEIR FANS’라는 기사를 공개, 세븐틴은 물론 이들과 함께 성장해온 음악 그리고 팬들에 대한 이야기까지 진솔한 내용을 담은 인터뷰를 게재해 이목을 집중 시켰다.

MTV는 세븐틴에 대해 “어떤 면에서 세븐틴은 데뷔 때부터 먼 길을 걸어왔다. 그리고 다른 말로 그들은 예전과 똑같다. 4년 전에 데뷔한 이 보이 그룹은 불과 몇 주전 데뷔 무대에서 가져온 것과 같은 경건함과 에너지로 꽉 찬 매디슨 스퀘어 가든 관객들에게 데뷔 트랙을 선보였다. 그들은 데뷔 때보다 다듬어졌지만 즐거운 기운은 똑같았다”라고 소개했다.

이어 지난 7월 KCON NY에서 선보인 데뷔곡 무대에 대한 소감을 묻자 세븐틴은 “정말 감동적인 일이라고 생각한다. 팬들이 과거를 생각할 때 세븐틴과 함께 나누었던 경험들이 있고 그런 감정들과 기억들이 우리 음악에 녹아있다고 생각할 수록 앞으로도 팬들을 위해 그런 추억을 만들고 싶다”라는 진심 어린 이야기를 전했다.

뿐만 아니라 MTV는 세븐틴을 “음악의 상당 부분을 만들면서 팬들과의 관계를 훨씬 더 가깝게 만들어 갔다”라고 전하며 “세븐틴의 우지는 어떻게 하면 각 멤버들의 장점을 끌어낼 수 있는 지, 어떻게 하면 그들이 더 잘할 수 있는지 알고 있다”고 덧붙여 이들의 자체 제작 능력을 언급, 집중 조명하기도 했다.

이에 세븐틴은 “자체제작은 우리의 일부이고 기준이며 우리가 지금 하고 있는 일이다. 지금은 앨범을 만들면서 만들고 싶은 음악과 팬들에게 하고 싶은 말이 융합되기 시작했다. 우리가 하고 싶은 이야기는 팬들에게 전하고 싶은 이야기와 같다”며 진지한 모습을 보이기도 했다.

또한 “우리의 목표는 우리가 과거에 해왔던 일들을 끊임없이 되돌아보고 이전에 보여주지 못했던 자신에게 새로운 면을 발견하고 노력하려는 사람들이 되는데 더 초점을 맞추고 있다. 멤버들이 계속해서 더 열심히 활동하고 심지어 무대에서 더 멋져지도록 노력하는 걸 보는 것은 언제나 새롭고 신선하다”라고 전하며 서로 앞으로 성장해나갈 방향에 대해 깊은 생각과 애정을 드러내기도 했다.

마지막으로 MTV는 “세븐틴은 늘 그렇듯이 조화를 이루고 모든 날카로운 움직임과 카리스마 있는 표현들이 있다. 그들은 심지어 가장 크고 유명한 경기장까지도 친밀감을 느끼게 하는 방법을 가지고 있다. 데뷔 때는 곡을 통해 팬들에게 ‘어떻게 그렇게 눈부실 수 있어?’라고 전했다면 이제는 팬들이 무대 위에 오른 세븐틴을 보고 같은 궁금 증을 가질 것이다”라며 이들의 무대 장악력을 극찬, 인터뷰를 마무리 지었다.

한편, 국내외로 뜨거운 화제를 모으며 글로벌 아티스트로 확실하게 자리 매김한 세븐틴은 오는 8월 5일 약 7개월 만에 디지털 싱글 발매를 시작으로 2019년 하반기 본격적인 활동 예열에 나설 예정이다.

