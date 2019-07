[종합]앤 마리, 내한 공연 취소→무료 게릴라 공연 '특급 팬♥ "감동적인 날"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]영국 가수 앤마리가 내한 공연 취소에 대해 사과하며 깜짝 무료 게릴라 콘서트를 열었다.

사진 캡처=앤 마리 공식 트위터

앤 마리는 지난 27일 인천 파라다이스시티에서 열린 '홀리데이랜드 페스티벌' 무대에 오를 예정이었으나, 갑작스럽게 공연이 취소됐다.

주최 측은 전광판을 통해 "다니엘 시저와 앤 마리의 공연은 뮤지션의 요청으로 취소됐다. 진심으로 죄송하다"고 밝혔다.

그러나 앤 마리의 취소 요청이 있었다는 주최 측 입장과는 달리 앤 마리는 "난 공연을 취소하지 않았다(I DID NOT CANCEL THE SHOW)"며 자신의 SNS을 통해 주장했다. 앤 마리는 "주최 측이 무대에 오르려면 관객석에서 (우천과 강풍으로 인한) 사망 사고가 발생할 시 책임지겠다는 각서에 사인을 하라고 요구했다"고 반박했다.

궂은 날씨에도 수 관객들이 앤 마리를 보기 위해 공연장을 찾았다. 이에 앤 마리는 "내 한국 팬들에게 너무 미안하다. 여러분을 사랑하고, 난 지금 울고 있다(I'm so sorry to my Korean fans. I love you so much I'm crying)"고 사과와 함께 안타까움을 전했다.

이때 앤 마리는 공연 취소로 실망했을 한국 팬들을 위해 깜짝 게릴라 공연을 발표했다. 그는 "티켓은 필요 없다. 모두 환영한다(NO TICKETS NEEDED EVERYONE WELCOME)"고 알렸다.

깜짝 공연, 또한 늦은 시간임에도 많은 팬들이 공연장을 찾았다. 이에 앤 마리는 유료 공연과 다름 없는 열정적인 무대를 선물했다. 무대 중 앤 마리는 공연 취소와 관련해 "미안하다"고 사과하며 눈물을 흘리기도 했다. 특히 앤 마리는 미처 공연에 오지 못한 팬들을 위해 SNS를 통해 공연을 생중계하는 배려까지 선보여 감동을 안기기도 했다. 공연 후 앤 마리는 자신의 SNS를 통해 "오늘은 정말 감동적인 날이었다"고 소감을 전했다.

한편 앤 마리는 팝 음악 최초로 한국음악콘텐츠협회의 가온차트 디지털차트, 다운로드 차트에서 1위에 오른 싱어송라이터다.

