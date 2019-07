헤이즈, 오늘 '호텔 델루나' OST '내 맘을 볼 수 있나요' 공개..쓸쓸 감성 UP

[OSEN=이소담 기자] '음색여신' 헤이즈가 부른 tvN 드라마 '호텔 델루나' OST가 베일을 벗는다.

'호텔 델루나' OST 제작사 냠냠엔터테인먼트 측은 오늘(28일) 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 헤이즈가 참여한 OST Part.5 '내 맘을 볼 수 있나요'를 발표한다.

'내 맘을 볼 수 있나요'는 피아노와 기타, 오케스트라 연주 위에 헤이즈만의 쓸쓸한 음색이 어우러져 슬픔을 더한다.

헤이즈 특유의 감성 보컬이 홀로 남겨진 그리움을 한편의 드라마처럼 표현하며 극의 감성을 이끌어간다.

여기에 펀치 '이 밤의 끝', '헤어지는 중' 등을 히트시킨 최인환과 드라마 '도깨비' OST 중 찬열&펀치 'Stay With Me', 크러쉬 'Beautiful'을 작곡한 이승주가 공동 작업해 곡의 완성도를 높였다.

특히, 헤이즈는 '돌아오지마' '저 별' '널 너무 모르고' '비도 오고 그래서' 'We don't talk together' 등 발표하는 신곡마다 차트를 휩쓸며 '음원강자'로 통하는 만큼 이번 OST를 통해 거둘 성적에도 귀추가 주목된다.

더욱이 '호텔 델루나' OST는 그간 '태양의 후예' '괜찮아, 사랑이야' '달의 연인-보보경심 려' OST를 총괄 프로듀싱한 국내 최고의 OST 제작자 송동운이 제작과 프로듀싱을 맡아 화제를 모았다.

송동운은 드라마 '도깨비' OST 중 '첫눈처럼 너에게 가겠다' 'Stay With Me' 'Beautiful' 'I Miss You' 등 4곡을 줄세우기 히트시키며 드라마 OST계 마이다스의 손으로 통한다.

이처럼 '호텔 델루나' OST는 믿고 듣는 음원강자들과 히트 메이커 송동운이 만나 특급 시너지를 발휘하며 웰메이드 OST 탄생을 예고, 음원차트에서 OST 신드롬을 일으키고 있다.

한편, 헤이즈가 부른 '호텔 델루나' OST Part.5 '내 맘을 볼 수 있나요'는 오늘(28일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다. / besodam@osen.co.kr