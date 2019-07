올림픽金만 18명인데… 광주서 허우적대는 美

세계 최강 美 경영 대표팀, 호주·헝가리 신예에 밀려 부진





"What's up, are you okay?(무슨 일 있니, 괜찮아?)"



수영 황제 마이클 펠프스(은퇴·미국)는 최근 광주세계선수권에 뛰고 있는 미국 경영 대표팀 후배 케이티 러데키(22)에게 이런 문자를 보냈다. 러데키는 대회 전만 해도 유력한 최다관왕 후보였다. 2013년 바르셀로나 대회부터 3회 연속 여자 자유형 400·800·1500m 금메달 9개를 휩쓸었다. 남녀 통틀어 사상 첫 세 종목 3연패였다. 그의 세계선수권 통산 금메달은 14개다.





러데키 쳐다보는 티트머스 - 호주의 아리아네 티트머스(왼쪽)가 26일 광주세계수영선수권 여자 자유형 800m 예선 경기를 마치고 미국 케이티 러데키(오른쪽)를 바라보는 모습. 러데키가 예선 전체 2위, 티트머스가 전체 3위로 결승에 올랐다. /연합뉴스

그러나 '여제(女帝)'로 불리는 러데키는 광주 대회가 악몽 같다. 26일까지 금메달이 한 개도 없다. 지난 21일 주 종목인 자유형 400m에서 호주의 19세 아리아네 티트머스에게 금메달을 내줬다. 자유형 200m 예선과 1500m 결승 출전은 아예 포기했다. 그는 이번 대회 직전 싱가포르 전지훈련 막바지부터 탈수, 구토 증상에 시달렸다고 한다. 그는 컨디션을 어느 정도 회복한 25일 여자 계영 800m 결승에 나섰지만, 호주에 밀려 대회 두 번째 은메달에 만족해야만 했다.



◇세계 최강 미국, 현지 적응 실패?



광주에 온 미국 경영 대표팀엔 올림픽 금메달리스트만 18명이다. 미국은 역대 세계선수권 경영 종목(2017 부다페스트 대회 기준)에서 금 208개를 수확했다. 통산 2위인 호주(74개)를 압도한다. 2003년 바르셀로나 대회부터는 8회 연속 경영 종합 1위를 달성했다. 특히 2017년 부다페스트에서 금 18·은 10·동 10개로 경영을 휩쓸었다





하지만 광주에선 '경영 최강국'의 위용을 보여주지 못한다. 26일 현재 금 6·은 6·동 5개에 그쳤다. 러데키뿐 아니라 여자 200m 평영 우승 후보였던 릴리 킹(22)이 예선에서 실격했다. 혼성 혼계영 400m 결승에선 호주에 금메달을 내줬고, 5연패(連覇)를 노렸던 여자 계영 800m에선 은메달에 그쳤다. 미국은 26일 남자 800m 계영에선 호주, 러시아에 이어 3위로 터치패드를 찍었다.



그나마 차세대 수영 스타 케일럽 드레슬(23)만 대회 첫 경영 3관왕(접영 50m, 남자 계영 400m, 자유형 100m)에 올라 제 몫을 다하고 있다. 드레슬은 26일 남자 접영 100m 준결승에선 49초50으로 1위로 들어오면서 마이클 펠프스가 지난 2009년 로마대회에서 세운 이 종목 신기록(49초82)을 10년 만에 깨뜨렸다.



미국의 부진을 두고 일각에선 "현지 적응에 실패한 거 아니냐"는 얘기가 나온다. 미국 대표팀은 경영 종목 시작 나흘 전인 17일 저녁에야 전지훈련지였던 싱가포르에서 전세기를 이용해 무안국제공항에 도착했다. 다른 나라보다 입국이 상대적으로 늦은 편이었다. 대회 조직위 관계자는 "예상보다 덥고 습한 광주 날씨에 미국 대표팀이 애를 먹고 있는 것으로 안다"고 말했다.



◇호주, 헝가리 신예들의 선전



반면 호주(금 5·은 6·동 3)와 헝가리(금 3)의 약진이 돋보인다. 호주 돌풍의 중심엔 '깜짝 스타' 아리아네 티트머스가 있다. 대회 전까지 전혀 스포트라이트를 받지 못했던 그는 대회 2관왕에 올랐다. 티트머스의 성장 가능 성을 눈여겨본 호주 대표팀이 내년 도쿄올림픽을 겨냥해 2017 부다페스트 대회부터 꾸준히 국제대회 출전 경험을 준 게 성과를 내고 있다는 분석이다. 헝가리는 간판스타인 30세 카틴카 호스주(여자 개인혼영 200m 금) 외에 19세 크시트로프 밀라크(남자 접영 100m 금)와 26세 보그라르카 카파스(여자 접영 200m 금)가 도쿄올림픽을 앞두고 급성장했다.