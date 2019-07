[이미도의 무비 識道樂] [131] You are a different person

'우리가 받는 인생 최고의 선물은 우리가 남의 인생에 변화를 일으켰다는 걸 알게 되는 것이다(The ultimate gift of life is knowing that you have made a difference).' 드라마 '최고의 유산(The Ultimate Gift·사진)' 주제로 알맞은 명구입니다. 영화는 억만장자 하워드가 생전에 남긴 동영상 유언을 공개하며 막을 엽니다.



"내가 낸 열두 과제를 1년 안에 완수하면 유산을 주마." 동영상을 보고 있는 이는 하워드의 24세 손자 제이슨. 할아버지의 독선 때문에 아버지를 사고로 잃고 10대 때부터 탕아로 산 그는 열두 과제를 완수해 받게 될 '최고의 선물'이 궁금해 시험에 응합니다.





이런 글이 있습니다. '인생은 창조자가 우리에게 주신 선물이며 이것엔 특권과 기회와 책임이 따른다. 이것들로 우리는 더 큰 사람, 더 좋은 사람이 돼 우리가 얻은 걸 남과 사회에 되돌려준다(Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more).'



유언 조건에 따라 알거지로 과제 수행을 시작한 제이슨은 노동, 돈의 가치, 감사, 사랑 등 삶의 지혜 열두 가지를 배웁니다. 1년 후 그는 불치병 환자를 위한 종합병원을 세우는 사업에 유산 1억달러를 다 투자합니다. 그에게 생명과 '오늘'의 소중함을 일깨우고 떠난 한 백혈병 소녀가 그를 바꿔놓은 겁니다. 그의 나눔 사업을 유심히 지켜본 유언 집행인이 알립니다. "유언이 하나 더 있네."



"생전에 못 이룬 것을 내가 무덤 안에서 해내는구나. " 제이슨이 마주한 고인의 마지막 육성입니다. 특별한 방식의 유언을 통해 하워드가 무덤 안에서 이룬 건 '손자의 삶에 일으킨 변화'입니다. 천문학적 유산을 더 받고 놀라워하는 제이슨에게 유언 집행인이 설명을 보탭니다. "달라진 자네가 남의 삶과 사회에 변화를 일으켰으니까(That's because now you are a different person)."