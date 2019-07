"꿈을 손에 쥐여줄 수 있어"..NCT DREAM, 지니 된 당찬 소년들 'BOOM'[퇴근길 신곡]

[OSEN=심언경 기자] "너의 꿈을 손에 쥐여줄 수 있어." 꿈을 현실로 만들어줄 소년들, NCT DREAM이 돌아왔다.

NCT DREAM은 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 세 번째 미니앨범 'We Boom'(위 붐)을 발매했다.

NCT DREAM의 세 번째 미니앨범 'We Boom'에는 타이틀 곡 ‘BOOM’(붐)을 비롯해, 다양한 장르의 총 6곡이 수록됐다. 특히 이번 앨범에는 NCT DREAM이 작사에 참여한 네 곡이 포함돼, 팬들의 기대를 높인다.

타이틀 곡 ‘BOOM’은 미니멀한 구성의 어반 팝 장르 곡으로, 유니크하고 심플한 신스와 비트가 특징이다. 이와 함께 NCT DREAM과 함께 꿈을 향해 나아가자는 메시지를 담아낸 가사는 파워풀한 매력을 더한다.

"Boom"을 반복한 후렴구와 "나를 던지고 너를 깨우고 / Show me what you got 결과는 Crazy / 가슴이 뛰는 대로 뛰어봐 Right now" "난 너의 꿈이자 꿈에 닿는 통로가 돼 / 너의 꿈을 손에 쥐여줄 수 있어" 등 메타포를 사용한 가사는 중독성을 자아낸다.

'BOOM' 뮤직비디오 역시 NCT DREAM의 에너지와 남성미를 엿볼 수 있다. NCT DREAM의 슈트 차림부터 스트릿 패션까지, 뮤직비디오 속 댜앙한 콘셉트가 보는 재미를 돋운다.

이외에도 'We Boom'에는 'STONGER'(스트롱거), 'Best Friend'(베스트 프렌드), ‘사랑이 좀 어려워 (Bye My First…)’, ‘119’(원원나인), ‘Dream Run’(드림 런) 등이 수록돼 리스너의 다양한 취향을 충족시킬 것으로 기대된다.

NCT DREAM의 세 번째 미니앨범 ‘We Boom’은 오는 29일 음반으로도 발매될 예정이다. /notglasses@osen.co.kr