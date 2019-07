강다니엘 "워너원 마지막 데뷔…6개월 공백, 주로 母와 함께"

강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 'color on me' 발매 쇼케이스가 25일 예스24 라이브홀에서 열렸다. 앨범에는 타이틀곡 '뭐해'를 비롯해 '컬러'(Color), '호라이즌'(Horizon), '아이 호프'(I HOPE) 등 5곡이 수록됐다. 멋진 무대를 선보이는 강다니엘의 모습. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2019.07.25/

[스포츠조선 김영록 기자]가수 강다니엘이 워너원 마지막 데뷔 멤버로서 미소지었다.

강다니엘은 25일 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 솔로 데뷔 앨범 '컬러 온 미(Color on Me)'의 쇼케이스를 열었다.

강다니엘은 '선주문 45만장'에 대해 "감히 생각도 못했다. 공백기가 6개월 가까이 되어 팬분들께 죄송하기도 했다"며 속상한 마음을 드러냈다.

그는 "제가 워너원 멤버 중 마지막 데뷔다. 오랫동안 소식도 없이 지냈는데, 앨범 판매량 보다도 그 기다려주신 것 자체에 감동을 먹었다"면서 "이번 앨범은 팬들을 위해 짧은 시간에 다소 급하게 준비한 앨범이다. 앞으로 더 좋은 가수로서의 모습을 보여드릴 것"이라고 강조했다.

강다니엘은 '공백기'를 묻는 질문에 "주로 가족들과 많은 시간을 보냈다. 특히 어머니와 많이 함께 하면서 고민을 상담하고, 서로의 이야기를 많이 나눴다"고 덧붙였다.

타이틀곡 '뭐해(What are you up to)'를 비롯해 인트로, 컬러, 호라이즌, 아이 호프(I Hope) 등 총 5곡이 실린 강다니엘의 데뷔 앨범 '컬러 온 미'는 25일 오후 6시 공개된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com