'데뷔' 강다니엘 "워너원, 정말 완벽했던 팀…멤버들 빈자리 채워나갈 것"

강다니엘의 솔로 데뷔 앨범 'color on me' 발매 쇼케이스가 25일 예스24 라이브홀에서 열렸다. 앨범에는 타이틀곡 '뭐해'를 비롯해 '컬러'(Color), '호라이즌'(Horizon), '아이 호프'(I HOPE) 등 5곡이 수록됐다. 멋진 무대를 선보이는 강다니엘의 모습. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2019.07.25/

[스포츠조선 김영록 기자]가수 강다니엘이 타이틀곡 '뭐해'에 대해 "통통 튀는 멜로디의 밝은 노래"라고 소개했다.

강다니엘은 25일 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 솔로 데뷔 앨범 '컬러 온 미(Color on Me)'의 쇼케이스를 열었다.

강다니엘은 '뭐해'에 대해 "808 사운드와 신스 사운드가 어우러진 노래"라며 "그렇게 설명하면 팝 힙합처럼 들릴 수도 있는데, 통통 튀는 멜로디라인으로 밝은 분위기를 연출했다. 따라하기 쉬운 안무로 대중들이 좋아할만한 노래를 만들었다"고 미소지었다.

강다니엘은 워너원 시절과 솔로 데뷔의 차이에 대해 "혼자 채우기엔 너무 큰 무대다. 멤버들 빈자리가 생각난다. 워너원은 정말 멋있고 완벽했던 팀이었구나 생각한다"고 운을 뗐다.

이어 "혼자 무대에 서는 장점은 제 목소리, 제 옷, 제 스타일, 제 퍼포먼스로만 많은 분들께 보여드릴 수 있다는 게 장점"이라며 "무대를 채워나갈 수 있는 가수가 되겠다"고 덧붙였다.

타이틀곡 '뭐해(What are you up to)'를 비롯해 인트로, 컬러, 호라이즌, 아이 호프(I Hope) 등 총 5곡이 실린 강다니엘의 데뷔 앨범 '컬러 온 미'는 25일 오후 6시 공개된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com