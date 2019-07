농사 짓는 '고막 남친'… "한국 팬 떼창 기대돼요"

가수 제이슨 므라즈(42)는 여전히 '사랑'에 빠져 있었다. 어쿠스틱 기타줄을 퉁기며 '달달한' 목소리로 '나는 네 것(I'm Yours)'이라고 노래하던 그가 5년 만에 한국을 찾았다. 24일 서울에서, 26일 부산에서 단독 공연을 하기 위해서다.



24일 서울에서 만난 그는 꾸준히 사랑을 노래하는 이유에 대해 "사랑이 절실한 사람들이 내 노래에서 위로를 받았으면 좋겠다"고 했다. 40대가 됐지만 바뀐 것이라곤 처진 눈으로 눈웃음 지을 때 생기는 주름이 조금 더 짙어진 정도. 다정한 말투와 나긋한 목소리는 여전했다.





미국 샌디에이고 한 카페에서 기타를 치며 노래하던 므라즈는 2008년 '아임 유어스'가 수록된 3집 앨범이 20개국에서 1000만장 이상 팔려나가며 스타가 됐다. 이후 친구와 사랑에 빠졌다는 남녀 듀엣 곡 '러키(Lucky)'와 하늘이 무너져도 사랑을 포기하지 않겠다고 노래한 '아이 원트 기브 업(I Won't Give Up)'이 여심을 흔들며 연달아 히트했다. 2010년엔 그래미상을 두 차례나 거머쥐었다. 우리나라에선 그의 노래가 드라마와 광고 배경음악으로 수십 차례 쓰이며 원조 '고막 남친'으로 등극했다.



그는 손가락을 만지작거리더니 "앗, 결혼반지를 깜빡하고 왔네요"라고 했다. 그는 2015년 4년간 연애하던 요리사 아내와 결혼했다. 끊임없는 사랑 노래의 원동력은 그의 아내일까. 므라즈는 "아내도 물론 열렬히 지지해주지만 사랑의 원동력은 나 자신"이라고 했다. "모닝 커피를 내리는 하찮은 일부터 수천명 앞에서 공연하는 것까지 모두 감사할 일들"이라고 했다. 작년 8월 새로 발매한 그의 정규 앨범 제목도 '노우(Know)'다. 변해가는 스스로의 모습을 더 잘 알게 되면서 팬들에게도 그 마음을 전하고 싶었다고 했다.



지난 2월 발표한 곡 '러브 이즈 스틸 디 앤서(Love Is Still The Answer)'의 뮤직비디오는 전 세계에서 모은 영상으로 만들었다. 그는 "전 세계 팬들에게 자신이 생각하는 사랑의 정답을 보여달라고 부탁해 모은 것들"이라며 "눈으로 사랑을 볼 수 있어서 행복했다"고 말했다.



그는 5년 전 농부로도 변신했다. 샌디에이고에 있는 2만2200여㎡ 농장에서 아보카도, 케일 등을 직접 재배한다. 집 뒤뜰에서 두 차례 공연도 했다. "가장 친환경적인 곳이라 생각해 공연장으로 골랐는 데 관객이 많지 않았다"며 웃었다.



오랜만에 한국을 찾은 그는 "전에 한국에서 공연한 경험으로 미루어보면 가장 뜨겁고 큰 소리로 노래를 따라 부르는 사람들이 있는 곳이 한국"이라며 "관객들도 나와 함께 나이가 들었지만 팬들의 환호성을 조금은 기대하고 있다"고 말했다. 그의 오른쪽 팔뚝에는 손바닥만 한 크기로 'BE LOVE(사랑이 되어라)'라고 적혀 있었다.