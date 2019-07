방탄소년단, 美 MTV 비디오뮤직어워즈 4개 부문 후보

방탄소년단 '작은 것들을 위한 시'. /빅히트엔터테인먼트

방탄소년단(BTS)이 미국 대중음악 시상식인 MTV 비디오 뮤직 어워즈 4개 부문 후보에 올랐다.



23일(현지시간) MTV 뉴스 등에 따르면 미국 싱어송라이터 할시가 피처링에 참여한 방탄소년단의 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA) 앨범 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’(Boy With Luv)가 베스트 컬래버레이션(Best Collaboration) 부문 후보에 올랐다.



이 부문에는 에드시런⋅저스틴 비버, 레이디 가가⋅브래들리 쿠퍼, 션 멘데스⋅카밀라 카베요, 릴 나스 엑스⋅빌리 레이 사이러스, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 팝스타들이 후보로 올라있다.



또 ‘작은 것들을 위한 시’는 베스트 아트 디렉션(Best Art Direction) 부문 후보에도 올랐다. 작업 에 참여한 MU:E(박진실⋅김보나)가 후보로 등재됐다.



방탄소년단과 할시는 같은 곡으로 ‘베스트 안무’ 부문 후보에도 올랐다.



이어 방탄소년단은 블랙핑크, 엑소, 몬스타엑스, NCT127, 투모로우바이투게더와 함께 올해 신설된 베스트 K-팝 부문에도 이름을 올렸다.



2019 MTV 비디오 뮤직 어워즈 시상식은 8월 26일 미국 뉴저지 푸르덴셜센터에서 열린다.