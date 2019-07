[영화 리뷰] 나는 韓日 어느 편도 아냐… 다만 '인간에 대한 차별'과 싸우고 싶었다

[주전장]

일본계 미국인 作 위안부 다큐

3년간 韓美日 오가며 자료 수집… 日에선 6만명 관람, 이례적 흥행





어느 한쪽 편도 들지 않는다. 사건의 본질과 핵심에 그래서 더욱 가깝게 다가선다. 25일 개봉하는 다큐멘터리 영화 '주전장(主戰場)'은 일본계 미국인 미키 데자키(36·작은 사진) 감독이 일본군 위안부 문제를 파고들기 위해 3년 동안 한국·일본·미국을 오가며 자료를 찾고 이 문제와 관련된 한·일 30여명을 인터뷰한 결과물이다. 일본 자민당 의원, 극우 여성단체, 친일파 미국인부터 한국의 좌파 역사학자들과 여성운동가들까지 다양한 목소리를 비슷한 비중으로 실었다. 이미 일본에서는 저예산 다큐멘터리 영화치고 이례적인 흥행 기록을 쓰고 있다. 지난 4월 개봉해 최근까지 6만여 명이 봤다. 현재도 일본 전역 40여개관에서 상영 중이다.



주전장은 '전쟁이 주로 벌어지는 곳'이라는 뜻이다. 영어 제목은 'The Main Battleground Of The Comfort Women Issue'. 영화는 위안부 문제를 놓고 다투던 곳이 한국과 일본을 넘어 미국 같은 제3의 나라가 되고 있음을 보여준다. 미국 글렌데일에 소녀상이 설치되기까지 벌어졌던 일본 우익 인사들과 한·미 활동가들 사이의 논쟁이 대표적이다.





도쿄 야스쿠니 신사 앞에서 군국주의자들이 행진하는 모습을 찍은 영화 속 장면. 데자키 감독은 영화에서 "아베 신조 총리처럼 위안부 문제를 부인하는 주요 인사의 상당수가 '일본이 아시아를 침략한 것이 아니라 해방시켰다'고 믿는 '일본회의'에 소속돼 있다"고 말한다. /시네마 달

그렇다고 해서 영화는 한국, 일본 그 어느 쪽 입장도 대변하지 않는다. 지극히 객관적인 시각으로 위안부 문제에 접근한다. 따라서 이 영화의 어떤 지점은 한국 관객에게도 불편하다. '일본에 강제징집된 위안부는 20여만명'이란 숫자가 다소 과장된 것일 수 있다는 대목 등이 그렇다.



양쪽의 입장을 침착하게 오가는 과정에서 관객은 논리적으로 어떤 주장이 더 신빙성 있는지 판단할 시간과 기회를 얻는다. 마지막에 들려주는 데자키 감독의 내레이션이 의미심장하게 다가오는 건 바로 이 때문이다. "일본군 위안부 문제를 기억하는 것은 그들을 추모하는 것이며 동시에 파시즘, 성차별, 인종차별과 맞서 싸우는 것이다. (중략) 일본 극우주의자들을 자극할 수 있는 최악의 이야기나 일부 숫자나 통계는 결코 필수불가결하지 않다. 이것에 집착할수록 대다수 일본인과 공감대를 형성할 기회를 박탈당할 수 있다."



데자키 감독은 2007~2012년 일본에서 영어교사로 일하면서 일본의 인종차별 문제를 다룬 영상을 유튜브에 종종 올렸다. 극우세력으로부터 협박과 인신공격을 당했고, 이 과정에서 자신처럼 일본군 위안부 문제를 보도했다가 극우에 집단 이지메를 당했던 전 아사히신문 기자를 알게 됐다. 데자키 감 독은 "왜 극우세력이 위안부 문제에 그토록 예민하게 반응하는지 알고 싶어 파고들다가 영화까지 찍게 됐다"고 했다.



인터뷰에 응했던 일본 극우주의자 세 명은 영화가 개봉되자 "감독이 우리에게 촬영 목적을 속였으니 상영을 중지해야 한다"며 관람반대운동을 벌였다. 이에 데자키 감독은 이들이 직접 서명한 '영화 촬영 및 필름 공개 승낙 합의서'를 공개하기도 했다.