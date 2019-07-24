[인사] 환경부 외

입력 2019.07.24 03:00
▲환경부◇국장급 전보▷수도권대기환경청장 정복영
▲고용노동부◇국장급 승진▷경북지방노동위원회 위원장 이덕희
▲국회입법조사처◇관리관 승진▷정치행정조사실장 조기열◇이사관 임명▷기획관리관 이복우
▲특허청▷특허심판원 심판관 김기룡
▲기상청◇4급 승진▷부산지방기상청 기후서비스과장 홍기만
▲코트라◇해외무역관장 전보 및 파견▷아프리카지역본부장겸 요하네스버그무역관장 손병일▷서남아지역본부장겸 뉴델리〃 김문영▷방콕〃 김현태▷자카르타〃 이종윤▷밀라노〃 정봉기▷쿠알라룸푸르〃 강영진▷부다페스트〃 박기원▷보고타〃 박찬길▷바쿠〃 이금하▷부쿠레슈티〃 허진학▷밴쿠버〃 안성준▷소피아〃 박해열▷알마티〃 윤정혁▷후쿠오카〃 허진원▷리마〃 김지엽▷암스테르담〃 이삼식▷쿠웨이트〃 홍창석▷베이징무역관 해외IT지원센터운영팀장 신진용▷프랑크푸르트무역관 부관장 박병국▷시안무역관장 김준기▷아디스아바바〃 조은범▷무스카트〃 김세진▷암다바드〃 임태형▷콜롬보〃 이성훈▷우한〃 김윤희▷창춘무역관 개설요원 김광일▷멕시코시티무역관 부관장 권준섭▷모스크바〃 김하민▷스자좡무역관 개설요원 김신아▷하얼빈〃 이지훈▷민스크무역관장 김동묘◇간부 보임▷경기KOTRA지원단장 이병우▷디지털혁신실장 전춘우▷해외투자·유턴지원〃 유인홍▷감사〃 박한수▷주력산업〃 양기모▷운영지원〃 강상엽▷대구경북KOTRA지원단장 권경무▷경남〃 정형식▷해외시장정보실 시장정보팀 시장정보PM 정은주▷투자기획실 외투기업채용지원팀장 장수영▷〃투자전략팀 투자보육센터PM 김선기▷글로벌바이어지원사무소장 전상현▷중견기업실 유망기업팀장 황기상▷해외시장정보실 빅데이터〃 전우형▷통상협력실 무역분석〃 윤여필▷경제협력실 경제협력총괄〃 이정훈▷ICT·프로젝트실 프로젝트·공공조달〃 김두식▷중견기업실 강소중견기업〃 홍정아▷주력산업실 기간제조〃 남우석▷경제협력실 경제협력총괄팀 양자경제협력PM 김종현▷〃신북방팀장 김성재▷해외투자·유턴지원실 유턴지원〃 송익준▷서비스산업실 의료서비스〃 윤현철▷감사실 검사역 김용덕▷디지털혁신실 정보보안팀장 이관규▷운영지원실 재무〃 최성우▷해외시장정보실 빅데이터팀 바이코리아PM 김필성▷전시컨벤션실 전략전시팀장 김운태▷소비재·전자상거래실 소비재마케팅PM 양진영▷〃유통전자상거래〃 고봉숙▷전시컨벤션실 전략전시팀 서울식품전〃 전병주▷중소기업실 수출기업화팀 지방지원〃 이제혁▷디지털혁신실 정보시스템팀 개인정보보호〃 조은진▷투자유치실 신산업유치팀 스타트업유치〃 박민준▷ICT·프로젝트실 융복합산업팀 ICT대외협력PM 장진영▷기획조정실 기획혁신팀 국회협력〃 엄익현
▲한국환경공단▷자원순환본부장 김은숙
▲국가과학기술인력개발원◇승진▷이공계인재정책본부장 이봉락▷경력개발지원실장 곽진선▷스마트교육팀장 김부현◇전보▷미래정책기획단장 유대성▷인사총무실장 조무관▷인재성장정책실장 권혁상▷혁신주체연구실장 임재원
▲한국원자력안전기술원◇단·부장급▷전문위원 이동명
▲전남대▷여수캠퍼스 부총장 이우범▷학생처장 조경오▷기획조정처장 주정민▷경영대학장 양채열▷경영대부학장 신우진
▲고용노동부◇국장급 승진▷경북지방노동위원회 위원장 이덕희
▲국회입법조사처◇관리관 승진▷정치행정조사실장 조기열◇이사관 임명▷기획관리관 이복우
▲특허청▷특허심판원 심판관 김기룡
▲기상청◇4급 승진▷부산지방기상청 기후서비스과장 홍기만
▲코트라◇해외무역관장 전보 및 파견▷아프리카지역본부장겸 요하네스버그무역관장 손병일▷서남아지역본부장겸 뉴델리〃 김문영▷방콕〃 김현태▷자카르타〃 이종윤▷밀라노〃 정봉기▷쿠알라룸푸르〃 강영진▷부다페스트〃 박기원▷보고타〃 박찬길▷바쿠〃 이금하▷부쿠레슈티〃 허진학▷밴쿠버〃 안성준▷소피아〃 박해열▷알마티〃 윤정혁▷후쿠오카〃 허진원▷리마〃 김지엽▷암스테르담〃 이삼식▷쿠웨이트〃 홍창석▷베이징무역관 해외IT지원센터운영팀장 신진용▷프랑크푸르트무역관 부관장 박병국▷시안무역관장 김준기▷아디스아바바〃 조은범▷무스카트〃 김세진▷암다바드〃 임태형▷콜롬보〃 이성훈▷우한〃 김윤희▷창춘무역관 개설요원 김광일▷멕시코시티무역관 부관장 권준섭▷모스크바〃 김하민▷스자좡무역관 개설요원 김신아▷하얼빈〃 이지훈▷민스크무역관장 김동묘◇간부 보임▷경기KOTRA지원단장 이병우▷디지털혁신실장 전춘우▷해외투자·유턴지원〃 유인홍▷감사〃 박한수▷주력산업〃 양기모▷운영지원〃 강상엽▷대구경북KOTRA지원단장 권경무▷경남〃 정형식▷해외시장정보실 시장정보팀 시장정보PM 정은주▷투자기획실 외투기업채용지원팀장 장수영▷〃투자전략팀 투자보육센터PM 김선기▷글로벌바이어지원사무소장 전상현▷중견기업실 유망기업팀장 황기상▷해외시장정보실 빅데이터〃 전우형▷통상협력실 무역분석〃 윤여필▷경제협력실 경제협력총괄〃 이정훈▷ICT·프로젝트실 프로젝트·공공조달〃 김두식▷중견기업실 강소중견기업〃 홍정아▷주력산업실 기간제조〃 남우석▷경제협력실 경제협력총괄팀 양자경제협력PM 김종현▷〃신북방팀장 김성재▷해외투자·유턴지원실 유턴지원〃 송익준▷서비스산업실 의료서비스〃 윤현철▷감사실 검사역 김용덕▷디지털혁신실 정보보안팀장 이관규▷운영지원실 재무〃 최성우▷해외시장정보실 빅데이터팀 바이코리아PM 김필성▷전시컨벤션실 전략전시팀장 김운태▷소비재·전자상거래실 소비재마케팅PM 양진영▷〃유통전자상거래〃 고봉숙▷전시컨벤션실 전략전시팀 서울식품전〃 전병주▷중소기업실 수출기업화팀 지방지원〃 이제혁▷디지털혁신실 정보시스템팀 개인정보보호〃 조은진▷투자유치실 신산업유치팀 스타트업유치〃 박민준▷ICT·프로젝트실 융복합산업팀 ICT대외협력PM 장진영▷기획조정실 기획혁신팀 국회협력〃 엄익현
▲한국환경공단▷자원순환본부장 김은숙
▲국가과학기술인력개발원◇승진▷이공계인재정책본부장 이봉락▷경력개발지원실장 곽진선▷스마트교육팀장 김부현◇전보▷미래정책기획단장 유대성▷인사총무실장 조무관▷인재성장정책실장 권혁상▷혁신주체연구실장 임재원
▲한국원자력안전기술원◇단·부장급▷전문위원 이동명
▲전남대▷여수캠퍼스 부총장 이우범▷학생처장 조경오▷기획조정처장 주정민▷경영대학장 양채열▷경영대부학장 신우진