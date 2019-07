빅데이터·AI 이용… 고객 취향 따라 자동으로 혜택 맞춰줘

신한카드

신한카드는 고객이 선택하는 DIY형 'DeepMaking'(왼쪽)카드와 고객의 취향에 따라 자동으로 혜택을 맞춰주는 'DeepTaking' 카드를 출시했다. / 신한카드 제공

신한카드(사장 임영진)는 '신한카드 DeepMaking', '신한카드 DeepTak ing'(이하 각각 딥메이킹, 딥테이킹) 2종을 출시했다. 빅데이터와 AI(Artificial Intelligence)를 이용한 DIY(Do It Yourself)형 상품으로 고객이 직접 만들거나(Making) 고객이 신경 쓰지 않아도 자동적으로 맞춰주는(Taking) 초개인화 상품이다.



딥메이킹은 적립 영역과 적립률을 고객이 선택하는 자기 주도형 카드다. 총 17개 영역, 17% 적립률 내에서 마이신한포인트 적립률을 선택해 구성할 수 있다. 예를 들어 신한PayFAN(신한페이판) 앱 내 'My DIY'를 통해 백화점 5%, 소셜몰 3%, 주유 3%, 대중교통 3%, 해외가맹점 2%, 편의점 1%을 선택해 총 17% 적립률을 선택할 수 있다. 각 영역별 월 7000 포인트까지 적립되고, 선택영역 변경은 월 1회, 연 최대 12회 가능하다.



통합 월 적립한도가 적용되어 전월 이용금액 40만원 이상 80만원 미만은 1만 포인트, 전월 80만원 이상 120만원 미만은 3만 포인트, 전월 120만원 이상은 5만 포인트까지 적립 가능하다. 단골 슈퍼, 커피숍 등 혜택 가맹점을 지정할 수 있는 'My Pick'(이하 마이픽) 서비스를 이용할 수 있으며, 월 3·6·9번째 이용 시마다 2000 포인트가 추가 적립된다.



딥테이킹은 카드 사용액 기준 월별 가장 많이 이용한 영역을 자동으로 선정해 월 최고 5만 포인트가 적립된다. 17개 서비스 영역 중 월 별 가장 많이 이용한 5개 영역에서 각각 사용금액의 2%가 자동으로 적립된다. 각 영역별 월 1만 포인트까지 적립된다. 통합 월 적립한도는 딥메이킹과 동일하며, 마이픽 서비스도 월별 가장 자주 이용한 단골 가맹점이 자동으로 지정되고 월 3·6·9번째 이용에 각 1000 포인트 적립된다.



두 카드 뒷면에는 SPC 해피포인트, CU 편의점, S-Oil 주유소 등 다양한 멤버십 이용할 수 있는 원바코드 멀티멤버십 바코드가 있다. 딥메이킹은 국내(URS) 및 해외겸용(VISA) 연회비 각 3만원, 신한카드 딥 테이킹은 국내 및 해외겸용이 각 2만원이다. 2종 모두 가로형과 세로형 디자인 선택이 가능하며, 원바코드 멀티멤버십 서비스와 국제브랜드사(VISA, URS)의 플래티늄 서비스도 동일하게 제공된다.



신한카드는 신상품 출시를 기념해 다양한 론칭이벤트를 진행한다. 자세한 사항은 신한카드 홈페이지 또는 신한카드 모바일앱을 통해 확인할 수 있다.