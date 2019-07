"책 펼치니 카드가 있네"… 패키지의 고정관념을 깨다

현대카드



일회성 '상품설명서' 벗어나 가치 전달하는 매개체로 변신

프리미엄 카드 라인에 '책 콘셉트' 패키지 적용

비즈니스·여행·패션 등 3개 카드에 3色 콘텐츠 담아

현대카드가 카드 패키지에 '책' 개념을 도입한 새 디자인을 적용했다. 사진은 카드 패키지가 적용되는 'the Purple' 카드. / 현대카드 제공

최근 카드사들은 카드 상품 자체의 색다른 서비스 뿐 아니라 디자인에도 많은 공을 들이고 있다. 카드의 크기와 색깔 등 디자인부터 눈길을 잡아야 고객들의 흥미를 끌어낼 수 있기 때문이다. 최근 현대카드는 카드 플레이트 디자인이 아닌 카드 패키지에도 새로운 디자인의 도입을 선언해 눈길을 끌고 있다.



현대카드(대표 정태영)는 지난 16일 "책 콘셉트의 새로운 카드 패키지를 프리미엄 카드 라인에 도입한다"고 밝힌 바 있다. 그간 현대카드는 새로운 카드를 내놓을 때마다 신선한 디자인을 적용해 소비자들의 관심을 받아왔다. 이번에 도입되는 변화는 카드 자체가 아닌 카드와 함께 발송되는 패키지에 새로운 디자인을 적용하는 것으로 역시 새로운 시도라고 할 수 있다. 이런 시도가 다른 카드 패키지 디자인에도 변화를 가지고 올 것인지 관심을 갖는 소비자들이 많아지고 있다.



현대카드에서 새로운 디자인을 도입하겠다고 밝힌 카드 패키지란 고객이 카드를 신청하면 카드와 함께 처음 받게 되는 것이다. 통상적으로는 상품설명서와 약관, 상품에 따라 제공되는 혜택 등이 담긴 바우처 등으로 구성되어 있다. 현대카드 측은 비슷한 모양, 구성으로 보내지던 카드 패키지에 새로운 시도를 적용한다.





현대카드 관계자는 "카드 패키지가 대체로 비슷한 구성에 비슷한 모양이다보니, 많은 고객들이 카드를 받자마자 패키지를 버리는 경우가 많다. 이번 카드 패키지 디자인은 우선 카드 패키지를 카드를 싼 포장이나 간단히 읽고 버리는 상품설명서라고 생각하는 고정관념에서 탈피하고자 했다"고 밝혔다. 상품설명서라는 단순한 정의 대신, 카드 패키지 개봉을 고객과 카드사가 처음 만나는 순간으로 정의하고 새로운 패키지 적용을 시도했다는 설명이다.



이 관계자는 "패키지에 프리미엄 카드 회원들의 취향과 가치를 새롭게 해석해 담았다"고 덧붙였다. 현대카드가 내놓은 새로운 프리미엄 카드 패키지의 핵심 요소로는 '책'이 선택됐다. 현대카드 관계자는 "새로운 카드 패키지에 책이라는 요소를 도입한 이유가 있다. 최근 소비자들 사이에는 빠르고 가볍게 소비되는 디지털 콘텐츠가 급부상하고 있다. 하지만 이런 세태에도 시대를 초월한 특유의 가치와 물성(物性)을 지녔다고 볼 수 있는 것이 '책'이다. 이 책이라는 매개를 통해 새롭게 프리미엄의 가치를 전달하고자 한 것"이라고 밝혔다.



이번 패키지가 적용되는 상품은 'the Black', 'the Purple', 'the Red' 등이다. 현대카드 프리미엄 라인인 'the Black'을 비롯해, 'the Purple'과 'the Red'를 새롭게 신청한 고객은 상품설명서, 약관 등과 함께 각 상품별 'the Book'이 포함된 새로운 패키지를 받아볼 수 있다.



총 3권으로 구성되는 'the Book'은 각기 다른 디자인과 주제가 적용된다. 현대카드 관계자는 "각 브랜드가 가진 컬러의 속성을 회원에게 전달하고, 각 브랜드 별로 최적화된 콘텐츠로 구성되어 있다. 각 카드 브랜드별 주요 특화 콘텐츠는 the Black book이 'innovation & business'를, the purple book과 the Red book은 각각 'design & travel'과 'art & fashion'을 주제로 한 콘텐츠를 담고 있다"고 전했다. 이 관계자는 "책이라는 새로운 형식을 통해 카드 패키지가 일회성 소모품이 아닌, 오랜 기간 회원 곁에서 각 상품이 추구하는 가치를 전달하는 매개체가 될 수 있도록 변모시켰다"고 밝혔다.



새 카드 패키지를 도입하면서 이를 먼저 만나볼 수 있는 이벤트도 마련된다. 현대카드는 8월 한달 동안 서울 교보문고 강남점에서 프리미엄 카드의 새로운 패키지와 the book을 직접 체험할 수 있는 공간을 운영할 계획이다.