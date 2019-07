일본단체, 20년째 부산서 임진왜란 반성 행사...'NO MORE 왜란'

소녀상 앞에 무릎꿇고 용서 구해

근대사 연구가 등 회원 17명 참석 ‘사죄행사’





최근 한·일 관계가 악화한 상황에서 과거사를 반성하는 한 일본 시민단체가 올해로 20년째 한국을 찾아 반성 집회를 열었다.





한국 찾아 과거사 사죄하는 일본인들. /연합뉴스

일본인과 재일 교포로 구성된 시민단체 'NO MORE 왜란 실행위원회'(이하 실행위)는 22~23일 1박 2일 일정으로 부산과 경남 거제를 찾아 행사를 가졌다. 이 단체 회원 17명은 22일 부산항 국제여객터미널로 입국한 뒤 부산 동구 초량동 일본영사관 앞 평화의 소녀상 앞에서 사죄 행사를 했다.



실행위원회 가와모토 요시아키 대표는 이날 소녀상 앞에 무릎을 꿇고 용서를 구했다. 실행위 측은 "상처를 받으신 위안부 할머니들께 사죄드리는 마음으로 무릎을 꿇은 것"이라고 말했다.



이들은 이어 부산 ‘민족과 여성 역사관’과 경남 거제시 ‘칠천량 해전 공원’을 방문했다. 칠천량 해전은 조선 시대 정유재란 때 원균이 지휘하는 조선 수군이 칠천량에 일본 수군과 벌인 해전이다.



'NO MORE 왜란 실행위원회'는 일본에서 인권운동을 펼친 고(故) 최창화 목사의 뜻을 이어받아 1992년 결성됐다. 일본 근대사 연구가, 목사, 시민단체 대표, 교사, 인권운동가, 학생 등이 회원으로 있다.



2000년부터는 부산, 여수, 남원, 통영, 진주 등 한국에 있는 임진왜란 유적지를 매년 답사하면서 임진왜란을 반성하고 일본의 침략 정책을 비판하는 집회를 하고 있다.