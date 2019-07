'더 CJ컵', 참가 선수들과 교류할 골프 꿈나무 15명 모집

[OSEN=강희수 기자] CJ그룹은 '대한민국 하나뿐인 PGA투어 정규대회'인 'THE CJ CUP @ NINE BRIDGES'(이하 THE CJ CUP, 더 CJ컵)의 사회공헌 활동으로 ‘브릿지 키즈(BRIDGE KIDS)’를 열기로 했다. 모집 대상은 골프 선수의 꿈을 키우고 있는 초등학생이다.

‘브릿지 키즈’는 골프 꿈나무들의 소중한 꿈과 희망을 응원하고자 기획됐다. 공개 모집을 통해 선발된 15명의 학생들은 대회 전날인 10월 16일부터 이틀 간 클럽나인브릿지(제주)에서 진행되는 ‘브릿지 키즈’ 프로그램에 참가한다. '더 CJ컵' 출전 선수와의 만남과 골프 클리닉 시간을 갖고, 다음날에는 대회 1라운드를 관람하며 세계적인 무대를 직접 경험하게 될 예정이다.

참가 신청 접수는 8월 31일까지 2단계에 걸쳐 신청해야 한다. 먼저 지원자는 본인의 스윙 모습이 담긴 자기 소개 영상을 인스타그램에 게재 한 후 온라인 신청 페이지를 통해 지원서를 작성하면 된다.

CJ그룹 관계자는 “’브릿지 키즈’에 참가하는 골프 꿈나무들은 앞으로 대한민국 골프를 이끌어 나갈 인재라고 할 수 있다. 몇 년 뒤에 이 프로그램에 참가한 학생 중에 THE CJ CUP에 출전하는 선수가 나오기를 기대한다”면서 “'더 CJ컵'에서 PGA투어 선수들을 직접 만나고 경기를 보 는 것만으로도 평생의 추억으로 간직할 것으로 기대하고 있으며, CJ그룹은 계속해서 골프 꿈나무들을 응원하도록 하겠다”고 전했다.

CJ그룹은 지난 2017년부터 Bridge to Realization이라는 대회 모토 아래 골프 유망주와 꿈나무들에게 큰 무대 경험을 제공하고자 노력하고 있다. /100c@osen.co.kr