몬스타엑스 형원X빅스 홍빈, 'COOL LOVE' 퍼포먼스 버전 뮤비 공개..성숙+섹시

[OSEN=김은애 기자] 그룹 빅스의 홍빈과 몬스타엑스의 형원이 콜라보곡 'COOL LOVE'(쿨 러브) 퍼포먼스 버전 뮤직비디오를 전격 공개했다.

글로벌 음료 브랜드 펩시와 'K-POP 콜라보 프로젝트'를 진행 중인 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)는 18일 오후 공식 SNS 및 유튜브 채널에 THE LOVE OF SUMMER : THE PERFORMANCE 'COOL LOVE'의 퍼포먼스 버전 뮤직비디오를 게재했다.

신곡 'COOL LOVE'는 여름밤의 청량함과 동시에 느껴지는 뜨거운 열기를 첫눈에 사랑에 빠진 남자의 시선에 비유하여 표현한 감각적인 곡으로, 첫눈에 사랑에 빠진 남자의 시선에 비유하여 뜨거운 여름밤의 에너지 넘치는 사랑을 녹여냈다. 홍빈과 형원은 퍼포먼스 뮤직비디오를 통해 매혹적인 남자의 모습을 마음껏 표현해냈다.

특히 두 사람은 화려한 네온 컬러부터 순수함이 돋보이는 화이트 무대까지 다채로운 배경에서 파워풀하면서도 섹시한 퍼포먼스로 이목을 집중시킨다. 부드러우면서도 그루브한 음악에 맞춰 매혹적인 비주얼을 자랑하는 홍빈과 형원은 완벽한 듀엣 호흡으로 음악 팬들의 시선을 압도한다.

뿐만 아니라 자유롭고 스타일리쉬한 안무와 서로 거울을 마주 본 듯 디테일하게 이어지는 퍼포먼스는 신선한 분위기로 시각적인 자극을 더한다. 더불어 무대 중간 강렬하게 치고 올라오는 안무와 이를 통해 보여주는 성숙한 아우라는 오직 홍빈과 형원이 보여줄 수 있는 독보적인 매력을 극대화한다.

화려한 퍼포먼스로 음악 팬들의 눈길을 끈 신곡 'COOL LOVE'는 펩시와 스타쉽이 함께 진행하는 '2019 펩시 K-POP 콜라보 프로젝트'의 두 번째 여름 편으로, 발표 이후 음악 팬들의 집중 관심을 받고 있다.

홍빈은 그룹 빅스의 일원으로, 2012년 데뷔 이후 '다칠 준비가 돼 있어', '사슬', '도원경' 등을 발표했고, '마녀의 사랑', '하늘에서 내리는 1억 개의 별' 등 각종 드라마에서도 배우로서 폭넓은 활약 중이다.

형원은 그룹 몬스타엑스의 멤버로, 2015년 데뷔곡 '무단침입'을 시작으로 'DRAMARAMA', 'Jealousy', 'Shoot Out', 'Alligator' 등을 통해 글로벌 그룹으로 성장했다. 또한, DJ H.ONE이라는 이름으로 'BAM!BAM!BAM!', 'ONE', 'MY NAME' 등을 발표하며 남다른 존재감을 드러내 고 있다.

한편, 빅스 홍빈과 몬스타엑스 형원이 함께하는 펩시와 스타쉽 '2019 펩시 K-POP 콜라보 프로젝트'의 THE LOVE OF SUMMER : THE PERFORMANCE ‘COOL LOVE’는 지난 10일 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다.

/misskim321@osen.co.kr

[사진] 스타쉽