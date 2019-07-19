[인사] 통일부 외

▲통일부◇고위공무원 전보▷통일정책실장 최영준
▲금융위원회◇과장급 전보▷금융분쟁대응TF단장 전요섭▷은행과장 유영준▷행정인사〃 김성조▷혁신기획재정담당관 윤상기▷자본시장과장 손영채▷공정시장〃 김연준▷구조개선정책〃 성기철▷기업구조개선〃 진선영▷전자금융〃 이한진▷금융정보분석원 제도운영〃 주홍민▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 손성은▷정책홍보〃 조문희▷디지털소통〃 이종만▷기업회계〃 김선문▷금융정보분석원 기획협력〃 김수호◇과장급 파견▷자본시장연구원 안창국▷보험연구원 이영직▷국민경제자문회의 서나윤
▲국민권익위원회▷상임위원 김의환
▲국세청◇고위공무원 승진▷중부지방국세청 조사1국장 오덕근▷〃조사2국장 김지훈▷부산지방국세청 조사1국장 민주원▷〃조사2국장 이현규◇부이사관 전보▷국세청 운영지원과장 이승수▷서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 한창목▷인천지방국세청 조사1국장 김진호◇과장급 전보▷국세청 세원정보과장 최종환▷수원세무서장 권승욱▷국세청 김기완◇초임세무서장▷양산 최청흠◇복수직서기관 전보〈국세청〉▷고승현 전승한 김태형 이상훈〈서울지방국세청〉▷납세자보호담당관실 이광호▷법인납세과 김광민▷조사2국 조사1과 김선주▷조사2국 조사2과 신석균▷조사3국 조사1과 오철환 이철경▷〃조사2과 이슬▷국제조사2과 김중헌〈중부지방국세청〉▷전산관리팀장 함민규〈인천지방국세청〉▷조사1국 조사1과장 김종복〈광주지방국세청〉▷납세자보호담당관 김태열▷조사1국 조사1과장 이종학▷서광주세무서 광산지서장 최현노〈대구지방국세청〉▷조사1국 조사관리과장 이동희〈부산지방국세청〉▷조사1국 조사1과장 이종현▷〃조사2과장 천용욱▷통영세무서 거제지서장 최상호
▲통일부◇고위공무원 전보▷통일정책실장 최영준