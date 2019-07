[OSEN=박판석 기자] 그룹 여자친구 신비가 교복을 입은 모습을 자랑했다.

여자친구 신비는 18일 공식 SNS에 "띤 스타그램"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 신비는 교복을 갖춰입고 귀여운 표정을 지었다. 교복과 잘 어울리는 신비의 동안 미모가 빛이 났다.

신비가 활동 중인 그룹 여자친구는 오는 20일 두 번째 아시아 투어 'GO GO GFRIEND in Singapore' 공연을 개최한다. /pps2014@osen.co.kr