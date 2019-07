크러쉬, 1인 기획사→싸이 '피네이션' 계약 "음원강자의 2막" [종합]

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 가수 크러쉬가 '피네이션'과 전속계약을 체결했다.

17일 피네이션의 공식 인스타그램에는 "welcome"이라는 글과 함께 크러쉬가 계약서에 도장을 찍는 모습이 담긴 영상이 게재됐다.

이후 싸이도 자신의 인스타그램에 크러쉬의 영상을 올리며 "환영한다"고 전했으며, 크러쉬 역시 환영 인사에 답했다. 또한 이제는 소속사 식구가 된 제시도 "Welcome to the family 효섭아♥♥♥"라는 댓글로 인사했다.

지난 6월 크러쉬는 6년 동안 몸담았던 아메바컬쳐와 전속계약 종료 소식을 전하며 "저는 정들었던 둥지를 떠나 현수 매니저와 함께 1인 기획사로서 새 출발을 해보고자 한다. 즐거움과 행복 속에서도 험난함은 늘 수반되듯이, 저의 새로운 도전이 인생의 여정에 있어 거름이 될 수 있도록 늘 노력하고 중심을 잃지 않는 가수가 되겠다"고 밝힌 바 있다. 하지만 약 한달 뒤, 크러쉬는 피네이션과 손을 잡으며 새로운 출발을 알렸다.

크러쉬는 지난 2012년 '레드 드레스'로 데뷔해 '크러쉬 온 유', '허그 미', '원해', 'SOFA', '잊어버리지마'. 드라마 '괜찮아 사랑이야'의 '잠 못드는 밤', '도깨비'OST '뷰티풀'로 큰 사랑을 받으며 음원강자로 거듭났다.

한편 크러쉬의 새 소속사 '피네이션'에는 싸이, 제시, 현아, 이던 등이 소속되어 있다.

