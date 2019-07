호날두 vs 손흥민, 2019 ICC 17일 개막

[OSEN=이균재 기자] 유럽 축구 새 시즌의 판도를 가늠할 수 있는 2019 인터내셔널 챔피언스컵(이하 ICC)이 화려한 대진으로 축구 팬들을 찾는다. ‘갈락티코 3기’를 준비하고 있는 레알 마드리드부터 손흥민이 속한 토트넘, 호날두의 유벤투스, 바이에른 뮌헨, 아스날, 아틀레티코(AT) 마드리드 등 빅클럽들이 맞붙는다. 오는 17일 개막하는 2019 ICC의 주요 경기는 프리미엄 스포츠 채널 스포티비 온(SPOTV ON)과 온라인 스포츠 플랫폼 스포티비 나우(SPOTV NOW)에서 독점 생중계된다.

올해 대회는 이적생의 활약 여부가 관전 포인트다. 레알은 지난 시즌 부진을 극복하기 위해 4000억 원이 넘는 거액을 투자했다. 에당 아자르, 루카 요비치 등 주요 선수들이 ICC서 데뷔전을 기다린다. 기존 주축인 모드리치, 라모스, 벤제마도 지단 감독의 부름을 받았다.

리옹을 떠나 토트넘의 일원이 된 탕귀 은돔벨레, FA로 유벤투스에 합류한 아론 램지와 아드리앙 라비오, ‘제2의 호날두’라 불리며 AT로 둥지를 튼 주앙 펠릭스 등의 모습도 볼 수 있다. 기존 선수들과 새로운 스타 플레이어들의 호흡을 지켜보는 것도 ICC를 즐기는 방법 중 하나다.

다양한 빅매치도 예정되어 있다. 가장 눈길을 끄는 경기는 단연 유벤투스와 토트넘의 격돌이다. 손흥민이 동경하는 호날두와 맞대결이 펼쳐진다. 독일 분데스리가와 스페인 프리메라리가의 최다 우승을 기록을 가진 바이에른 뮌헨과 레알 마드리드의 경기, 같은 연고지 라이벌인 레알 마드리드와 AT 마드리드의 승부도 이목을 사로잡는다.

2019 ICC의 주요 경기는 스포티비 나우(SPOTV NOW)와 스포티비 온(SPOTV ON)에서 독점 생중계되며, 스포티비 나우(SPOTV NOW)서는 ICC와 관련된 퀴즈를 맞히면, 추첨을 통해 치킨과 빙수를 증정하는 이벤트도 진행되고 있다.

▲ 2019 인터내셔널 챔피언스컵(ICC) 주요경기 일정

7/17 (수)

10:06 '피오렌티나 VS 과달라하라' / SPOTV NOW

7/18 (목)

12:06 '아스날 VS 바이에른 뮌헨' / SPOTV ON, SPOTV NOW

7/21 (일)

00:00 ‘맨유 VS 인터밀란’ / SPOTV NOW, SPOTV ON (딜레이 중계)

05:06 '벤피카 VS 과달라하라' / SPOTV NOW

07:06 '아스날 VS 피오렌티나' / SPOTV ON2, SPOTV NOW

09:06 '바이에른 뮌헨 VS 레알 마드리드' / SPOTV ON2, SPOTV NOW

20:36 '유벤투스 VS 토트넘' / SPOTV NOW

7/24 (수)

08:06 '레알 마드리드 VS 아스날' / SPOTV ON, SPOTV NOW

10:06 '바이에른 뮌헨 VS AC밀란' / SPOTV ON2, SPOTV NOW

10:06 '과달라하라 VS AT마드리드' / SPOTV NOW

20:36 '유벤투스 VS 인터밀란' / SPOTV ON, SPOTV NOW

7/25 (목)

09:06 '피오렌티나 VS 벤피카' / SPOTV NOW

--:-- ‘토트넘 VS 맨유’ / SPOTV NOW (편성 시간 미정)

7/27 (토)

09:06 '레알 마드리드 VS AT마드리드' / SPOTV ON, SPOTV NOW

7/29 (월)

04:06 'AC 밀란 VS 벤피카' / SPOTV NOW

8/4 (일)

--:-- ‘맨유 VS AC밀란’ / SPOTV NOW (편성 시간 미정)

23:06 '토트넘 VS 인터밀란' / SPOTV NOW

8/11 (일)

01:06 'AT마드리드 VS 유벤투스' / SPOTV ON, SPOTV NOW/dolyng@osen.co.kr