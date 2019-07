[종합] '동상이몽2' 장신영♥강경준, 출산 D-100 이벤트…감동의 '수♥고 포차'

[스포츠조선 조윤선 기자] '동상이몽2' 장신영-강경준의 둘째 임신 풀 스토리가 공개됐다.

15일 밤 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 장신영-강경준의 임신 풀스토리, 한고은-신영수의 100인분 일일포장마차 고군분투기, 노사연-이무송의 생애 첫 부부 합동 버스킹이 그려졌다.

오랜만에 모습을 드러낸 장신영-강경준은 "가족이 한 명 더 늘었다. 이제 4명이 됐다"며 결혼 1년 만에 반가운 둘째 임신 소식을 전했다.

임신 7개월 차인 장신영은 식욕이 왕성해진 탓에 강경준이 요리를 하는 동안 참지 못하고 수박과 시리얼 등을 쉬지 않고 먹기 시작했다. 그러면서 "내가 먹고 싶은 게 아니다. 아리가 먹고 싶은 거다"라고 강조했다. 이에 강경준은 "임신 전에는 진짜 안 먹지 않았냐"고 물었고, 장신영은 "먹고 싶은 건 없다. 근데 눈에 보이면 먹는다"며 임신 전과 달라진 모습을 보였다.

이후 장신영과 강경준은 둘째 임신 스토리를 공개했다. 특히 강경준은 1월 1일을 노리고 한 방(?)에 둘째 임신에 성공한 사실을 밝히며 뿌듯한 미소를 지었다. 그러나 강경준은 알게 모르게 마음고생을 했던 사실도 털어놨다. 그는 "안 생길 때 진짜 고민 많이 했다. 내가 설마 문제가 있나 싶었다. 입으로는 괜찮다고 했지만 속은 새까맣게 타들어 갔다"고 말했다.

그런가 하면 장신영은 "둘째 생겼다고 했을 때 축하한다는 말을 못 들은 거 같다"고 말했고, 이에 강경준은 "걱정이 앞섰다"고 털어놨다.

이와 함께 장신영이 직접 찍은 임신 테스트기를 확인하는 강경준의 현실 리액션이 담긴 영상이 공개됐다. 영상 속 강경준은 임신 테스트기를 확인한 후 웃다가 울다가를 반복했고, 이를 본 장신영은 웃음을 터뜨렸다.

이에 대해 강경준은 "당시 설날이었는데 장인어른과 술을 많이 마셨다. 그리고 집에 들어왔는데 임테기를 보여준 거다"라며 "술이 다 깨면서 어떻게 해야 하나 걱정이 된 게 좀 더 다른 가족이라고 다른 사람들이 그렇게 생각하니까. 정안이가 혹시 안 좋아할까 봐. 제일 걱정된 건 정안이었다"며 아들을 향한 각별한 마음을 털어놨다.

또한 강경준은 딸을 낳기 위해 비빔밥 마니아가 될 정도로 많은 노력을 기울였다고. 그러나 장신영은 "비빔밥의 위력은 아무것도 없어"라고 단호하게 말했고, 강경준도 "초음파로 다리와 다리 사이를 보여주는데 딱 보였다"고 털어놨다. 하지만 강경준은 "아직 선생님이 확실하게 말을 안 해주셔서 끈을 놓지 않고 있다"고 밝혔다.

이날 장신영은 "정안이가 '엄마가 아기 낳을 때 나도 들어가도 되냐'고 하더라. 그래서 분만실에 들어올 수 없다고 했더니 '우리집 보물이 태어나는데 내가 왜 못 들어가냐'고 하더라"며 "정안이가 그런 식으로 동생을 표현해주니까 다행이다 싶었다. 정안이가 동생이 생긴 거에 대해서 좋아해 주고 기뻐해 주고 기대하고 있다는 게 다행이고 고맙다"며 아들에게 고마움을 드러냈다.

이어 둘째의 태명을 '아리'로 짓게 된 과정도 공개됐다. 강경준은 "아내가 태명 지어달라고 해서 한강에 가서 고민했다. 근데 그곳에 아리수가 있었다. 아리수가 무슨 뜻이 있나 싶어서 찾아봤더니 고구려 때 한강을 뜻하기도 하고, 크고 넓다는 우리말이기도 했다. 그래서 나하고 아내, 정안이도 소심한 부분이 있어서 둘째가 크고 넓게 자라길 바라는 마음에서 지었다"고 설명했다.

한편 강경준은 둘째 탄생 100일을 앞두고 아들 정안이와 함께 장신영을 위한 깜짝 이벤트를 준비했다. 이벤트에 약한 강경준은 정안이의 도움을 받아 우여곡절 끝에 장신영에게 들킬 뻔한 상황을 모면하며 이벤트에 성공했다.

장신영은 두 사람이 직접 고른 아기 옷 선물을 받고 "너무 고맙다"며 눈물을 보였다. 그는 "아직 남편이랑 한 번도 아이 옷을 사러 가거나 구경한 적이 없다. 그래서 그랬는지 정안이와 남편이 같이 준비해준 거에 감동한 거 같다. 미래에 태어날 동생과 아들을 위해 준비해준 게 고마웠다"며 행복해했다.

노사연-이무송은 생애 첫 버스킹 공연을 위해 한강공원을 찾았다. 두 사람은 사람들이 알아보지 못하도록 선글라스와 마스크로 무장했지만, 오히려 더 눈에 띄는 복장으로 웃음을 자아냈다.

공연을 앞두고 긴장한 노사연은 "떨리니까 일단 먹자"며 이무송과 함께 편의점에서 간식거리를 잔뜩 구입했다. 이어 노사연은 한강공원에 앉아서 라면, 과자, 초콜릿 먹방을 펼쳤다. 그러면서도 "노래하면 긴장해서 안 들어간다"고 말해 이무송을 의아하게 만들었다.

이무송은 공연 중 관객들에게 간식을 받기 위해 버스킹 간식 박스도 만들며 즐겁게 공연을 준비했다. 그러나 공연 5분 전까지도 관객들은 거의 모이지 않았고, 노사연은 당혹감을 감추지 못했다. 스튜디오에서 당시를 떠올리던 노사연은 "은퇴해야 되나 싶었다"며 "너무 떨리고 의지할 곳이 없었는데 남편을 의지하게 됐다"고 털어놨다.

두 사람은 떨리는 마음으로 공연을 시작했다. 그러나 노사연의 '만남'이 흘러나오자 걱정했던 게 무색할 정도로 관객들은 순식간에 모여들었다. 첫 곡을 끝낸 후 노사연은 "너무 떨린다. 다른 곳보다 더 긴장되고 특별한 거 같다"면서도 "노래한 지가 40년이 됐고, 나이가 100살 넘는 버스킹은 처음일 거 같다"며 특유의 입담을 뽐내 웃음을 안겼다. 이후 이무송은 히트곡 '사는 게 뭔지'와 노사연을 위한 깜짝 세레나데 'Can't Take My Eyes Off You'를 열창해 감동을 자아냈다.

마지막으로 노사연과 이무송은 지난주 노래방에서 연습한 듀엣곡 후보 중 고민 끝에 고른 수지와 백현의 'Dream'을 함께 불렀다. 신혼부부 못지 않은 두 사람의 달달함은 보는 이들마저 흐뭇하게 했다.

또 이날 이무송은 100명 이상의 관객이 모이면 노사연을 업고 "연이야 사랑한다"를 외치겠다는 공약까지 지켜 훈훈함을 더했다.

한편 영상을 지켜보던 노사연은 눈물을 흘리며 "그냥 뭉클하다. 서로들 잘 참은 거 같다. 이런 모습을 보니까 서로 잘 참은 거 같아서 감사하다. 버스킹 이상의 감동이었다"고 소감을 밝혔다. 또 자신을 위해 애써주는 이무송에게 새삼 고마움을 드러내며 "내가 노력 안 하는 거 같다. 미안하다. 좀 더 잘 해야겠다"고 말했다.

한고은-신영수는 시청자의 사랑에 보답하기 위해 직접 만든 음식으로 100인분 일일 포장마차를 운영하기로 했다. 그러나 개점 7분 전 갑작스럽게 비가 쏟아졌고, 신영수는 미리 준비한 천막을 급히 설치했다.

모두가 우왕좌왕하고 있던 사이 돈스파이크가 일손을 돕기 위해 포차에 등장했다. 돈스파이크는 한고은의 부탁을 받고 일일 보조셰프로 온 것.

돈스파이크의 등장과 함께 포장마차는 개점했고, 순식간에 만석이 됐다. 한고은의 손맛이 담긴 메인 메뉴들은 손님들로부터 뜨거운 반응을 얻었다. 여기에 한고은-신영수만의 '레소'(레몬소주)까지 더해져 포장마차의 분위기는 한껏 더 훈훈해졌다. 한고은은 "저날 소주가 동이 났다. 정말 많이 드시고 가셔서 너무 행복했다"며 미소 지었다.

그러나 오픈 30분 만에 위기가 찾아왔다. 손님들이 한꺼번에 들어오면서 주문하지 않은 음식이 서빙되는 등 포장마차 운영에 문제가 생긴 것. 이에 돈스파이크가 긴급 대책회의를 소집해 철저하게 업무 분담을 했다. 하지만 이번에는 전날 만들어둔 가지 파스타의 소스가 굳어져서 손님들로부터 냉정한 평가를 받았다. 결국 한고은이 나섰고, 우유를 더하는 레시피를 현장에서 보완해 가지 파스타 회생에 성공, 다시금 손님들의 입맛을 사로잡았다.

이날 한고은-신영수는 정신없이 바쁜 와중에도 포장마차를 찾아준 손님들과의 소통을 멈추지 않았다. 특히 신영수는 손님과 대화를 나누던 중 투병 중인 아버지 생각에 눈물을 보여 뭉클함을 자아냈다.

한편 한고은의 초대로 색소폰 연주자 대니정이 찾아와 마지막까지 포장마차의 분위기를 로맨틱하게 만들었다.

supremez@sportschosun.com