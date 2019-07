CIA 前 국장 "북핵 동결 위해 개성공단 카드 활용 가능"

마이클 모렐 전 미국 중앙정보국(CIA) 국장 은 14일(현지시각) 미국 워싱턴포스트(WP)에 기고한 글에서 북한의 핵 동결을 이끌어내기 위해 개성공단 재가동 카드를 활용할 수 있을 것이라고 주장했다. 최근 미국 조야(朝野)에서 제기되는 ‘북한의 완전한 비핵화 이전에 핵 동결이라는 중간 단계가 불가피하다’는 주장과 같은 맥락이다.







김정은 북한 국무위원장./연합뉴스·AP

모렐 전 국장 대행은 이날 WP에 기고한 ‘그렇다, 북한 핵동결은 타당한 단계다(Yes, a nuclear freeze is the logical next step with North Korea)’라는 제목의 글에서 "북한의 핵무기와 장거리 미사일 프로그램에 대한 동결 조치는 두 가지 이유에서 좋은 것이 될 수 있다"며 이같이 밝혔다. 모렐 전 국장 대행은 북한과의 협상 과정에서 핵 동결이라는 카드를 염두에 두는 것은 ‘미국의 안보에 가장 이익이 되는 방향’이라고 했다.



모렐 전 국장 대행은 핵 동결 조치로 북핵의 영구적인 제한이나 제거를 위한 차후 협상 과정에서 미·북 양국이 신뢰를 형성할 수 있게 될 것이라고 주장했다. 현재 미·북 상호간 신뢰도가 높지 않기 때문에 일괄타결식 비핵화인 ‘빅딜’이 어렵다는 것이다. 그는 또 "핵 동결 단계를 거치지 않는다면 북한은 (협상 과정에서) 핵과 장거리미사일 비축량을 계속 늘려나갈 것"이라고 했다. 이는 미국과의 협상에서 북한의 입김이 세진다는 뜻인 만큼 미국의 안보 위험이 가중될 것이라고도 했다.



북한이 핵개발을 중단할 경우 미국이 제공할 수 있는 보상으로는 ‘개성공단 가동 재개’를 예로 들었다. 모렐 전 국장 대행은 이와 관련해 "북한의 노동력을 이용해 한국의 수출품을 생산하는 개성공단 가동을 재개하는 것은 북한과 미국의 외교적인 공통분모를 찾아가는 과정일 수 있다"고 했다.



다만 모렐 전 국장 대행은 북한과의 핵 협상이 ‘핵·미사일 동결’에 그쳐서는 안 된다고 주장했다. 궁극적으로는 북한이 이제껏 공개하지 않은 핵과 장거리 미사일 시설의 위치와 규모 등을 미국과 전세계에 공개해야 한다는 것이다.



그는 "‘핵 동결’은 협상의 종착역이 돼서는 안 된다"며 "핵 동결 조치로 무엇을 얻더라도 상당한 부분의 경제 재재를 남겨둠으로써 최종적인 비핵화를 위한 압박을 이어갈 필요가 있다"고 했다.