방탄소년단, 日 스타디움투어 성황리에 종료...총 21만명 동원

그룹 방탄소년단이 일본 스타디움 투어를 성공적으로 마쳤다. 최근 일본의 대(對)한국 수출규제로 한일 관계가 냉각됐음에도 2개 도시 4회 공연을 열어 관객 21만명을 모았다.





일본 스타디움투어를 성공적으로 끝낸 그룹 방탄소년단. /빅히트엔터테인먼트

15일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 이들은 지난 6~7일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 13~14일 시즈오카 스타디움 에코파에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 - 재팬 에디션’(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' - JAPAN EDITION)을 열어 총 21만명의 관객을 동원했다.



멤버들은 첫곡 ‘디오니소스’(Dionysus)를 시작으로 ‘낫 투데이’(Not Today), ‘인터루드: 윙스’(Interlude : Wings), ‘쩔어’ 등 히트곡을 선보여 열광적인 환호를 받았다. 지난 3일 발매한 일본 싱글 수록곡 ‘보이 위드 러브’(Boy With Luv) 순서에는 팬들의 떼창이 이어졌다.





방탄소년단 공연이 열린 일본 시즈오카 스타디움 전경



14일 시즈오카 공연은 일본 전역 277개 영화관에서 ‘라이브 뷰잉’(Live Viewing) 생중계도 진행됐다. 이는 콘서트에 참석하지 못한 팬들을 위해 콘서트를 위성 생중계로 송출하는 것을 말한다.



일본 스타디움 투어를 마친 방탄소년단은 "데 뷔 앨범부터 최근 발매한 싱글 음반까지 응원해준 아미(팬클럽)에 감사드린다"며 "아미와 함께하는 시간이 우리에겐 최고의 순간이다. 공연을 함께 즐겨준 여러분이 있어 너무 행복하다. 함께한 이 순간을 잊지 못할 것"이라고 소감을 밝혔다.



방탄소년단은 10월 11일(현지 시각) 사우디아라비아 수도 리야드에 있는 킹 파드 인터내셔널 스타디움에서 투어를 이어간다.