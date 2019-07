방탄소년단 뷔, 30가지 표정 선물 영상..월드클래스 잔망둥이 [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 방탄소년단 뷔가 엄청나게 다양한 표정 종합세트를 완성했다.

14일 방탄소년단의 공식 트위터에 뷔가 찍은 셀카 영상이 올라왔다. 40초간 짧은 영상에서 뷔는 수십 가지 표정을 지으며 전 세계 아미 팬들에게 특별한 일상 선물을 건네고 있다.

눈을 깜빡거리거나 동그랗게 뜨는 표정은 보는 이들의 시선을 단박에 강탈하기 충분하다. 그런가 하면 흐뭇한 개구쟁이 미소를 짓고 눈을 사팔뜨기처럼 뜨거나 잘생긴 미소로 영상을 마무리하는 등 다양한 볼거리가 가득하다.

방탄소년단은 최근 일본에서 공연을 마치며 다시 한번 월드 클래스를 입증했다. 특히 지난해 8월 말매한 ‘아이돌’ 뮤직비디오가 11일 유튜브 조회수 5억 건을 넘으며 식지않은 인기를 자랑했다.

이로써 방탄소년단은 7억뷰를 돌파한 ‘DNA’를 비롯해 5억뷰를 넘은 ‘불타오르네’, ‘FAKE LOVE’, ‘MIC Drop’ 리믹스에 이어 통산 5번째 5억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

이외에도 ‘쩔어’, ‘피 땀 눈물’, ‘Save ME’, ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ 4억뷰, ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘상남자’ 3억뷰, ‘봄날’ 2억뷰, ‘호르몬 전쟁’, ‘I NEED U’, ‘Dan ger’, ‘하루만’, ‘We Are Bulletproof Pt.2’, ‘RUN’, ‘Serendipity’, ‘Singularity’ 등이 1억뷰를 돌파했다.

/comet568@osen.co.kr

[사진] SNS