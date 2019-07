그룹 네이처, 우리가 좀 예뻐 '아임 소 프리티'

그룹 네이처 첫 미니앨범 타이틀곡 '내가 좀 예뻐'

그룹 '네이처'가 10일 첫 번째 미니앨범 '아임 소 프리티(I’m So Pretty)'를 발표했다.



네이처는 지난해 8월 '기분 좋아'로 데뷔했다. 두 번째 싱글 앨범 '섬&러브'를 통해 밝은 에너지로 주목 받았다.



'아임 소 프리티'는 이후 약 8개월 만에 선보인 앨범이다.



케이블 음악채널 엠넷 '네이처의 내추럴 리얼리티-기분 좋게 해드릴게요'를 통해 컴백 준비 과정, 게릴라 콘서트 등을 공개하며 기대감을 높였다. 앨범 타이틀곡은 '내가 좀 예뻐(I'm So Pretty)'다. 롤러코스터 같은 다양한 구성을 오가는 신나는 업템포 댄스팝이다.



'남들은 여우라 말하지만 예쁘고 매력이 넘쳐서 그러는 거'라고 말하는 자신감 있는 소녀의 모습을 재치 있게 풀어냈다.





앨범에는 레트로 팝 뮤직에서 영감을 받아 60년대 사운드를 현대적인 감각으로 풀어낸 '셧 업(SHUT UP)!'도 실렸다. 90년대를 풍미한 뮤 지션들이 앨범에 힘을 실었다는 점도 특기할 만하다.



싱어송라이터 윤상의 동명곡을 리메이크한 곡으로 윤상이 네이처를 위해 다시 편곡한 '달리기(Race)', 피아니스트로 활동 중인 노영심이 처음으로 아이돌에게 선사한 곡인 '행운을 빌어요(I Wish)' 등이 담겼다.





멤버들은 "타이틀곡 제목에 맞게끔 저희들도 예뻐지기 위해 노력을 많이 했다"고 입을 모았다.