英, "무능한 트럼프 행정부" 주미 대사 외교문건 유출 사건 수사 착수

영국의 워싱턴 주재 주미(駐美) 대사가 자국 외무부에 보낸 외교 보고서에서 도널드 트럼프 미국 행정부를 "서툴고(inept) 불안정하고(insecure) 무능하다(incompetent)"고 비판한 내용이 유출된 사건에 대해 영국 정부가 진상조사에 착수한다



BBC는 "영국 외무부 대변인은 대럭 대사 외교 문건 유출 사건에 대한 공식적인 조사가 시작될 것이라고 확인해줬다"고 7일(현지시각) 보도했다. 앞서 영 외무부는 이런 내용의 보고서가 언론에 보도되자 "해로운 일"이라면서 "대사들의 견해가 반드시 장관 혹은 우리 정부의 견해인 것은 아니다"라고 밝혔었다.







2017년 10월 미국 워싱턴의 영국 대사관에서 열린 ‘국가경제인클럽’ 행사에 참석한 킴 대럭 주미 영국 대사가 발언하고 있다./AP”

영국 대사 이메일 유출 사건은 지난 6일 영국 일간 데일리메일이 보도하면서 불거졌다. 데일리메일은 2016년 1월 워싱턴에 부임한 킴 대럭 주미 영국 대사가 2017년부터 최근까지 본국 외무부에 보낸 비밀 외교 전문을 입수해 보도했다.



보도에 따르면, 대럭 대사는 보고서에 "나는 이(트럼프) 행정부가 결코 유능해 보이지 않는다"며 "이 행정부(트럼프 정부)가 정상적으로 잘 작동하고, 예측 가능하며 어설프지 않을 것이라고 믿을 수 없다"고 썼다. 또 트럼프 대선 캠프의 러시아 내통 의혹 등과 관련해 "(트럼프 대통령의) 경력이 불명예스럽게 끝날 수도 있다"며 "(대통령직이) 불타고 붕괴될 수 있다"고 했다.



이에 대해 트럼프 대통령은 "우리는 대럭 대사를 우호적으로 생각하지 않는다(We're not big fans of that man). 그는 영국을 위한 행동을 하지 않았다"며 "대럭 대사에 대해 할 말이 많지만 신경쓰고 싶지 않다"고 했다.



영국 내에서는 이번 사건을 보는 시각이 엇갈린다. 보수당 제러미 헌트 외교장관은 영국 대사의 임무가 ‘솔직한 의견을 주는 것’이라면서도 문건 내용에 대해선 ‘영국 정부의 입장도 아니고, 내 의견 도 아니다’라고 했다. 보수당 톰 투겐다트 영국 하원 외교위원장은 "문건 유출에 책임이 있는 사람은 반드시 기소돼야 한다"면서도 "(영국 대사는) 미국의 감정을 대변하는 자리는 아니다"라고 했다. 브렉시트를 반대하는 나이젤 파라지 브렉시트당 대표는 "(대럭 대사는) 그 자리에 총체적인 면에서 어울리지 않는다"며 "그가 빨리 자리에서 떠날수록 좋다"고 했다.







