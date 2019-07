[황지윤 기자의 혼자 보긴 아까워] 예기치 못한 비극, 원치 않는 상실… 그래도 우리는 어떻게든 살아간다

영화 '쁘띠 아만다'

잊지 못할 영어 표현 하나를 새로 배웠다. 'Elvis has left the building(엘비스는 건물을 떠났다)." 1956년 12월 미국 가수 엘비스 프레슬리의 공연이 끝난 뒤, 팬들이 공연장을 떠나지 않자 보다 못한 공연 기획자 호레이스 로건이 한 말로 전해진다. '공연은 끝났고, 엘비스도 떠났으니 더 기다리지 말고 어서 집에 가라'는 의미다. 1950~70년대 공연 말미 팬들을 집으로 돌려보내기 위해 자주 쓰이다 관용구로 굳어졌다. '모든 게 끝났다' '기다려도 소용없다' '포기해' 등을 뜻한다.



이 표현을 익힌 건 지난달 27일 개봉한 영화 '쁘띠 아만다'(감독 미카엘 허스)를 보면서다. 주인공 일곱 살 소녀 아만다(이조르 뮐트리에)가 엄마에게 말뜻을 묻는다. 그 뜻과 유래를 알려주며 엘비스 프레슬리의 노래 'Don't be Cruel'에 맞춰 춤추던 그는 얼마 지나지 않아 딸 곁을 영영 떠난다. 프랑스 파리 뱅센 공원에서 벌어진 총기 난사 테러로 엄마를 잃은 아만다는 스물네 살 삼촌 다비드(뱅상 라코스테)와 단둘이 남는다.





“엄마는 이제 못 봐. 죽었어.” 총기 난사 테러가 있은 다음 날 다비드(왼쪽)는 아만다에게 엄마의 죽음을 알리고 위로한다. /알토미디어

2015년 11월 13일 파리에서 벌어진 테러 사건을 모티브로 삼았지만, 감독은 가공의 사건을 만드는 쪽을 택했다. 참극을 노골적으로 환기하지 않기 위해 에펠탑, 루브르, 샹젤리제 거리처럼 파리를 대표하는 상징적 공간은 일부러 뺐다. 부르카를 입은 여인이 길거리에서 삿대질을 당하거나, 삼엄한 경비와 보안 검색대를 거쳐야만 공원에 들어갈 수 있는 상황을 잠시 비출 뿐이다. 대신 예기치 않은 참사가 개인의 삶에 어떤 균열을 일으키는지 담담히 보여주는 데 집중한다. 전과 다를 바 없는 하루지만 다비드와 아만다의 일상엔 어딘지 모르게 미세한 금이 갔다. 몇 년 만에 만난 지인이 죽은 누나의 안부를 물을 때, "앞으로 (아만다는) 어떻게 할 거냐"는 친구의 질문에 다비드는 왈칵 울음을 터뜨린다. 물을 부으면 그제야 깨진 틈이 보이는 것처럼.



그럼에도 이들은 무너지지 않는다. 서로 지지대 삼아 일어서 힘겹게 또 하루를 시 작하고, 때론 상대방의 어깨에 기대 울면서 상처를 찬찬히 꿰맨다. 비극은 늘 곁에 있고, 원치 않는 상실은 언제든 찾아올 수 있다. 하지만 영화는 말한다. 엘비스가 떠났다고 해서 '모든 게 끝났다'고 단정 지을 필요는 없다고. 삶과 사랑을 포기할 필요도 물론 없다.



지난해 베네치아영화제 오리종티 부문 매직랜턴상, 도쿄국제영화제 그랑프리·최우수 각본상 수상작.