[종합] 현아, 입술 논란 "오버립 크게 그린 것" 해명→비키니 근황 '쏘 쿨'

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 현아가 때아닌 시술 논란에 직접 해명했다.

가수 현아가 해외 일정 참석을 위해 5일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 대만 가오슝으로 출국했다. 밝은 표정으로 출국장을 나서고 있는 현아. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2019.07.05/

현아는 5일 오전 해외 일정 참석차 인천국제공항을 통해 대만 가오슝으로 출국했다.

이날 현아는 늘씬한 몸매 라인이 드러나는 민트색 원피스를 입고 공항에 모습을 드러냈다. 그러나 대중의 시선은 현아의 공항 패션보다는 평소와는 다른 현아의 입술로 향했다. 유독 도톰해 보이는 입술 때문에 현아의 이름과 함께 '현아 입술'이 실시간 검색어 순위에 올랐고, 때아닌 시술 논란에까지 휩싸였다.

이에 현아는 자신의 SNS에 한 포털사이트의 실시간 검색어 순위를 캡처해 올리며 "눈 화장 안 하고, 오버립 크게 그린 것도 저고 메이크업 진한 것도 연한 것도 매번 다른 거 저는 이게 좋아요"라고 시술 논란에 대해 직접 해명했다.

이어 "하루하루 스케줄 하면서 변신할 수 있는 기회가 많은 것도 좋아요"라고 밝혔다. 그러면서 "그저 당연하단 듯한 키보드 악플은 싫어요"라며 악플러를 향해 일침을 가하기도 했다.

현아의 당당한 모습에 동료들도 응원했다. 윤미래와 제시는 각각 "Do you cutie", "You beautiful"라며 현아를 응원했고, 예은은 "우리 현아 건들지 마라. 악플러들아"라고 남겼다.

현아는 해명 후 더는 논란에 대해 의식하지 않는 듯 SNS를 통해 대만에서 지인들과 즐거운 시간을 보내는 모습을 공개했다. 비키니를 입고 수영장에서 즐겁게 노는 현아의 밝은 미소가 눈길을 끈다.

그러나 현아의 빠른 해명에도 일부 네티즌들은 의심을 거두지 않고 있고, 실시간 검색어 순위에는 여전히 '현아 입술'이 오르며 관심이 쏟아지고 있다.

한편 현아는 연인 이던과 함께 싸이가 설립한 소속한 피네이션과 전속계약을 맺고 활동을 준비 중이다.

