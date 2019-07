'뮤뱅' 장혜진·윤민수 VS 청하 1위 후보 격돌…최보민·신예은 MC 신고식

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 장혜진·윤민수와 청하가 1위 후보를 두고 격돌했다.

5일 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에는 장혜진·윤민수 '술이 문제야'와 청하 '스내핑'이 1위 후보에 올랐다.

또 이날 새로 MC로 발탁된 보이그룹 골든차일드의 최보민과 배우 신예은이 매력적인 신고식을 펼쳤다.

최보민은 골든차일드의 '담다디', 신예은은 트와이스의 '시그널'을 선모였고, 아이유의 '금요일에 만나요' 듀엣 무대로 화려한 신고식 무대를 꾸몄다.

한편 이날 '뮤직뱅크'에는 (여자)아이들, 3YE (써드아이), IT'S (이츠), OnlyOneOf, SF9, Stray Kids (스트레이 키즈), WE IN THE ZONE, 노훈수, 라나, 레오 (LEO), 박재정, 버스터즈 (BUSTERS), 벤, 여자친구, 우주소녀, 젤로, 청하, 퍼플백이 출연해 화려한 무대를 꾸몄다.

narusi@sportschosun.com