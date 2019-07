윈, '퍼퓸'으로 OST 참여…고원희 향한 신성록 테마곡 '널 닮은 너' 공개

[스포츠조선 남재륜 기자] 가수 윈(Wynn)이 데뷔 이후 첫 OST 가창에 나섰다.

다양한 뮤지션들과 콜라보레이션 앨범을 통해 자신만의 음악적 컬러를 보여 준 윈은 KBS2 월화 미니시리즈 '퍼퓸' OST 가창자로 나서서 특유의 보컬 매력을 선보였다.

7일 공개를 앞둔 OST 수록곡 '널 닮은 너'는 극중 여덟 살에 만난 첫사랑 소녀를 평생 잊지 못하는 남자 서이도(신성록 분)가 어느 날 그녀와 똑같이 생긴 민예린(고원희 분)을 만나면서 겪는 마음의 갈등을 표현한 노래다.

'널 닮은 얼굴 목소리 향기 / 아찔한 기억 이명처럼 / 착각이겠지 내 잔인한 미련의 장난 / 어쩌면 믿고 싶어서 …… 내 앞에 있는 넌 다른 너인데 / 가슴이 뛰고 내 맥박이 흐느껴 울어'라는 노랫말 그대로 서이도의 가슴 아린 심경을 그렸다.

드라마 '퍼퓸' 최현옥 작가가 곡 기획과 함께 작사에도 직접 참여해 서우영 음악감독과 프로듀서 박미지의 작곡으로 완성됐다. 드라마 작가와 음악감독의 의기투합으로 극중 인물들의 전형성을 살린 웰메이드 곡으로 시청자 반향이 예상된다.

2016년 싱글 'Tonight'으로 가요계 데뷔한 윈은 'Like Me Love Me' 등의 곡으로 대중적 인기를 모은 가운데 많은 가수들과 콜라보레이션을 통해 음악성을 인정받고 있다. 신곡 '널 닮은 너' 가창을 통해 서정적이고 감성 어린 보컬을 선보이며 실력파 뮤지션으로서 면모를 보여주었다.

드라마 '퍼퓸'(연출 김상휘 유관모, 극본 최현옥)은 인생을 통째로 바쳐 가족을 위해 헌신했지만, 한 가정을 파괴하고 절망에 빠진 중년 여자와 사랑에 도전해 볼 용기가 없어서 우물쭈물하다가 스텝이 꼬여버린 남자의 이야기를 담은 줄거리로 시청자 호응을 얻고 있다.

OST 제작사 더하기미디어 측은 "듣는 이들이 감성을 터치하는 음악적 매력을 선보여 온 윈이 데뷔 이후 첫 OST 가창에 나서서 극중 주인공의 미묘한 심리적 변화를 보여주는 음악을 내놓았다"며 기대감을 나타냈다.

KBS2 월화 미니시리즈 '퍼퓸' OST 윈의 '널 닮은 너'는 7일 오후 6시 음원 공개된다.

sjr@sportschosun.com