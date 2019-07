[OSEN=최재현 기자] 5일 오전 서울 영등포구 여의도동 KBS 신관 공개홀에서 KBS 2TV '뮤직뱅크' 리허설이 진행됐다.

그룹 (여자)아이들이 리허설 장소로 이동하며 포즈를 취하고 있다.

한편, 이날 뮤직뱅크에는 (여자)아이들, 3YE (써드아이), IT' S (이츠), OnlyOneOf, SF9, Stray Kids (스트레이 키즈), WE IN THE ZONE, 노훈수, 라나, 레오 (LEO), 박재정, 버스터즈 (BUSTERS), 벤, 여자친구, 우주소녀, 젤로, 청하, 퍼플백이 출연한다. /hyun309@osen.co.kr

[사진] 민경훈 기자 /rumi@osen.co.kr