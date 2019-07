방탄소년단, 올해 상반기 미국서 실물 앨범 판매 1위

올해 상반기에 미국에서 가장 많이 팔린 실물(피지컬) 앨범은 그룹 방탄소년단이 발표한 ‘‘맵 오브 더 솔: 페르소나’(MAP OF THE SOUL: PERSONA)’인 것으로 나타났다.





그룹 방탄소년단. /빅히트엔터테인먼트

5일 미국 닐슨뮤직이 공개한 2019년 상반기 최신 리포트에 따르면 방탄소년단은 ‘맵 오브 더 솔: 페르소나’(MAP OF THE SOUL: PERSONA)로 ‘톱 10 실물 앨범’(Top 10 Physicla Albums) 1위를 차지했다. 지난 4월 발매한 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 31만2000장의 판매고를 올렸다.



이번 닐슨뮤직 2019 상반기 리포트는 지난 1월 4일부터 6월 20일까지 약 6개월간 미국에서 팔린 실물 앨범 수와 디지털 다운로드·오디오 스트리밍 횟수를 분석한 자료다.



이 중 ‘톱 10 피지컬 앨범’은 미국에서 판매된 실물 앨범 수치를 집계한 것이다. 방탄소년단 이외에는 조나스 브라더스, 백스트리트 보이즈, 레이디 가가와 브래들리 쿠퍼, 퀸, 빌리 아일리시, 뱀파이어 위켄드, 칼리드, 힐송 유나이티드, 호지어 등 다수의 탑스타가 순위에 올랐다.



방탄소년단은 다른 차트에서도 선전했다. 방탄소년단은 팝 분야에서 실물 앨범 및 디지털 다운로드 오디오 스트리밍 등의 판매량 수치를 합산한 ‘톱 5 장르 아티스트’(Top 5 Genre Artist)에서 3위에 올랐다. 또 실물 앨범 및 디지털 다운로드와 LP 바이닐 앨범 등의 판매량 수치를 합산한 ‘톱 10 앨범-토털 세일즈’(Top 10 Albums-Total Sales)는 4위를 기록했다.



미국 경제 전문지 포브스는 지난 3일(현지시간) ‘톱 10 피지컬 앨범’ 순위를 인용한 기사를 통해 "방탄소년단은 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’로 2019년 가장 많이 판매된 실물 앨범 랭킹을 이끌고 있다"며 "이 앨범은 방탄소년단의 세 번째 ‘빌보드200’ 1위를 기록했으며 비(非)영어 앨범임을 고려했을 때 대단한 성과"라고 평가했다.



한편 방탄소년단은 지난 6월 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’ 앨범을 339만9302장 판매하며, 단일 앨범 한국 가수 최다 판매량을 기록해 영국 기네스 월드 레코드에 등재된 바 있다.