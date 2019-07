예비역 병장, IS 가입하려고 군용물 훔쳐

이슬람 극단주의 무장 단체인 IS(이슬람국가)를 추종하는 예비역 병장 A씨가 군 복무 당시 IS 가입을 준비하고 테러를 위해 폭발물 점화 장치 등 군용물을 훔친 혐의로 4일 적발됐다. A씨는 지난 2일 전역했다.



군 관계자에 따르면 A씨는 군 입대 전부터 IS 대원들이 지령을 전달하기 위한 목적으로 사용한 비밀 애플리케이션을 휴대전화에 설치했다. A씨는 2017년 10월 수도권에 있는 육군 모 부대에 입대해 육군공병학교에서 폭파병 교육을 받다가 군용 폭발물 점화 장치를 훔친 혐의를 받고 있다. 군 수사 당국은 A씨가 자생적 테러를 준비하기 위해 그 같은 일을 저지른 것으로 보고 있다.



군 수사 당국은 A씨가 입대 전인 2016년에도 휴대전화를 통해 사제 실탄 제조 영상을 수집한 사실을 확인했으며 테러용으로 쓰이는 칼도 발견했다. 수사 당국은 A씨가 IS 대원 추정 인물에게서 이메일을 받은 정황도 확인하는 등 IS 가입을 준비한 것으로 추정되는 증거도 발견한 것으로 전해졌다.



앞서 경찰은 작년에 미 FBI(연방수사국)로부터 관련 첩보를 전달받아 내사를 진행하다가 A씨가 국 복무 중인 것을 확인하고 군과 함께 수사해온 것으 로 알려졌다.



국방부는 "A 전 병장은 2일부로 전역했지만 군용물 절도 혐의를 받고 있어 해당 혐의에 한해 기소 의견으로 군검찰에 송치했다"며 "테러방지법 위반 혐의에 대해선 민간 검찰에 이송해 조사하게 할 것"이라고 밝혔다. A씨의 혐의가 확정되고 유죄판결이 내려질 경우 2016년 3월 테러방지법이 시행된 이후 처음으로 처벌받는 내국인이 될 것으로 보인다.